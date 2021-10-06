Οι Kinjaz είναι μια οικογένεια-νίντζα της κίνησης

"Είμαστε μια οικογένεια-νίντζα της κίνησης"
Αθλητές*
Μάθε πώς μια ομάδα χορού μένει ενωμένη, καλλιεργώντας "πάση θυσία μια οικογενειακή σχέση".
Ο Mike Song, συνιδρυτής των Kinjaz, και η ομάδα στο κέντρο του Λος Άντζελες.
Κάθε φορά που συναντιούνται τα μέλη της ομάδας Kinjaz, κάνουν ένα διακριτικό σινιάλο το οποίο φανερώνει τη σχέση που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους ως χορευτές της ίδιας ομάδας και ως φίλοι για μια ζωή. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική χειρονομία με τα δύο δάχτυλα ενωμένα να δείχνουν προς τα πάνω. Με αυτήν τη χειρονομία, αποκαλύπτεται επίσης το τατουάζ που έχουν στο δάχτυλο αρκετά από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας, το οποίο συμβολίζει την οικογένεια. "Αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι κινούμαστε μαζί ως μονάδα με τον ίδιο στόχο", εξηγεί ο Mike Song.
Καθισμένοι στο πάτωμα ενός στούντιο όπου κάνουν πρόβες στο κέντρο του Λος Άντζελες, οι συνιδρυτές της ομάδας στήνουν μια χαλαρή κουβέντα, σκιαγραφώντας την κοινή τους πορεία κατά τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2010 και δεν άργησε να γίνει γνωστή στην εθνική τηλεόραση για την ακριβή κινησιολογία στις χορογραφίες της. "Το εγχείρημα ξεκίνησε απλώς για να κάνουμε την πλάκα μας όταν συναντιόμασταν για μπάρμπεκιου και για να εμφανιζόμαστε σε μικρές, τοπικές εκδηλώσεις", λέει ο Mike. "Τώρα, όμως, έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις".
"Κοινός μας στόχος είναι να καλλιεργούμε πάση θυσία μια οικογενειακή σχέση".
Το όνομα της ομάδας συνδυάζει με άψογο τρόπο τα δύο στοιχεία που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τα μέλη της. "Η λέξη kin σημαίνει οικογένεια, αλλά είναι επίσης η ετυμολογική ρίζα της [ελληνικής] λέξης κίνηση. Έτσι, ως μια οικογένεια-νίντζα της κίνησης, συνδυάσαμε όλα αυτά τα στοιχεία για να συνθέσουμε το όνομα Kinjaz", εξηγεί ο Mike.
"Κοινός μας στόχος είναι να καλλιεργούμε πάση θυσία μια οικογενειακή σχέση, ώστε να στηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο, προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις συλλογικές μας δυνατότητες", αναφέρει ο Anthony Lee.
Αυτή η αίσθηση του κοινού σκοπού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ομάδα δραστηριοποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, φτιάχνει τη δική της σειρά ρούχων, ασχολείται με την παραγωγή ζωντανών εκδηλώσεων, ενώ έχει ακόμα και μια εταιρεία με νουντλ. Όμως, ο συνδετικός κρίκος που ενώνει όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία είναι ο χορός.
"Νιώθω ότι αναζωογονούμαστε όταν μπαίνουμε σε έναν χώρο γεμάτοι άγχος και βρίσκουμε χρόνο να χορέψουμε, να ακούσουμε ωραία μουσική και να περάσουμε καλά", αναφέρει ο Vinh Nguyen. "Αυτό μας βοηθά να συγκεντρωθούμε και μας υπενθυμίζει τον λόγο που κάνουμε αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε ο ένας για τον άλλο και από αγάπη για τον χορό".
"Ο χορός δεν γνωρίζει όρια… ενώνει τους ανθρώπους".
Μέσα από την ολοένα και μεγαλύτερη απήχησή της στο Ίντερνετ και από τις ζωντανές της εμφανίσεις σε στάδια, η ομάδα βρίσκει τρόπους να εντάξει στις χορογραφίες της αφηγήσεις που μιλούν στην καρδιά των θεατών και τους ενθαρρύνει να κινηθούν. "Ο χορός δεν γνωρίζει όρια, όπως οι έμφυλες νόρμες, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η εθνικότητα, το εθνοτικό υπόβαθρο ή η γλώσσα", λέει ο Anthony. "Ο χορός ενώνει τους ανθρώπους".
"Ο χορός είναι ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Υπάρχει μια καθολική, πανανθρώπινη σύνδεση με τον χορό", λέει ο Ben Chung. "Όταν ένα μωρό ακούει μουσική, αρχίζει να χοροπηδάει. Επίσης, το breakdance θα μπει για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024… Το φάσμα του χορού είναι τεράστιο".
"Επιπλέον, είναι το πιο προσβάσιμο άθλημα", λέει η Addy Chan. "Σε αντίθεση με άλλα σπορ που ίσως απαιτούν πολλούς πόρους, χρήματα για εξοπλισμό, γήπεδο ή πισίνα, ο χορός είναι ανοιχτός για όλους τους ανθρώπους".
Όπως επίσης, για όλα τα σώματα. "Υπάρχουν πολλά αθλήματα που απαιτούν συγκεκριμένο σωματότυπο", αναφέρει ο Mike. "Αυτό που κάνει τον χορό μοναδικό είναι ότι σου επιτρέπει να χρησιμοποιείς το σώμα σου ως εργαλείο, ανεξάρτητα από τη διάπλασή σου. Αν είσαι πολύ αδύνατος, ίσως ο σωματότυπός σου να μην σε ευνοεί σε άλλα αθλήματα, αλλά στον χορό μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ευκίνητος και να χρησιμοποιήσεις αυτό το χαρακτηριστικό υπέρ σου. Αν νιώθεις μειονεκτικά επειδή έχεις μεγάλα πόδια, μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις καλή ισορροπία και να αρχίσεις να την αξιοποιείς".
Με τόσα πράγματα που κάνει η ομάδα Kinjaz, είναι λογικό να αναρωτιέσαι ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της. Τα τελευταία τρία χρόνια, δουλεύει "κρυφά" πάνω σε ένα μυστικό πρότζεκτ σε συνεργασία με τη Nike, το οποίο θα παρουσιαστεί σύντομα.
Βίντεο: Aimee Hoffman
Φωτογραφίες: Thalia Gochez
Κείμενο: Dan Rookwood
Ημερομηνία αναφοράς: Ιούλιος 2021