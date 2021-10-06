Οι Kinjaz είναι μια οικογένεια-νίντζα της κίνησης

Το όνομα της ομάδας συνδυάζει με άψογο τρόπο τα δύο στοιχεία που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τα μέλη της. "Η λέξη kin σημαίνει οικογένεια, αλλά είναι επίσης η ετυμολογική ρίζα της [ελληνικής] λέξης κίνηση. Έτσι, ως μια οικογένεια-νίντζα της κίνησης, συνδυάσαμε όλα αυτά τα στοιχεία για να συνθέσουμε το όνομα Kinjaz", εξηγεί ο Mike.



"Κοινός μας στόχος είναι να καλλιεργούμε πάση θυσία μια οικογενειακή σχέση, ώστε να στηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο, προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις συλλογικές μας δυνατότητες", αναφέρει ο Anthony Lee.



Αυτή η αίσθηση του κοινού σκοπού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ομάδα δραστηριοποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, φτιάχνει τη δική της σειρά ρούχων, ασχολείται με την παραγωγή ζωντανών εκδηλώσεων, ενώ έχει ακόμα και μια εταιρεία με νουντλ. Όμως, ο συνδετικός κρίκος που ενώνει όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία είναι ο χορός.



"Νιώθω ότι αναζωογονούμαστε όταν μπαίνουμε σε έναν χώρο γεμάτοι άγχος και βρίσκουμε χρόνο να χορέψουμε, να ακούσουμε ωραία μουσική και να περάσουμε καλά", αναφέρει ο Vinh Nguyen. "Αυτό μας βοηθά να συγκεντρωθούμε και μας υπενθυμίζει τον λόγο που κάνουμε αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε ο ένας για τον άλλο και από αγάπη για τον χορό".