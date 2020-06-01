Αξιοποίησε καλύτερα τη βραδινή ξεκούραση

Για παράδειγμα, αν πρέπει να στείλεις ένα email για τη δουλειά και έχεις στη διάθεσή σου ολόκληρη τη νύχτα, μπορεί να καταλήξεις να χρειαστείς ολόκληρο το βράδυ για να το τελειώσεις, με πολλούς περισπασμούς όπως το να παίζεις στο τηλέφωνό σου ή να παρακολουθείς τηλεόραση.



Ωστόσο, όταν έχεις μια σαφώς καθορισμένη ώρα που θα πέσεις για ύπνο, αναπτύσσεις πολύ περισσότερο τη στρατηγική σου όσον αφορά τον χρόνο σου και ανακαλύπτεις συχνά ότι μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα συγκριτικά με το αν είχες στη διάθεσή σου ολόκληρη τη νύχτα.



Προτείνω να ορίσεις την ώρα του ύπνου στις 10 ή τις 11 μ.μ. το αργότερο. Υπολόγισε τον χρόνο σου αντίστροφα από την ώρα που πρέπει να ξυπνήσεις: φρόντισε να μπορέσεις να κοιμηθείς για τουλάχιστον έξι ώρες τη νύχτα, χωρίς να υπολογίζεις τον χρόνο που θα χρειαστείς για να βουρτσίσεις τα δόντια σου ή για να χαλαρώσεις.



Φυσικά, μπορείς πάντα να ορίσεις την ώρα του ύπνου σου νωρίς και να κάνεις μια εξαίρεση όταν προκύπτει κάτι έκτακτο, εφόσον καταφέρνεις συνήθως να τηρήσεις το πρόγραμμά σου.