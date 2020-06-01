Αξιοποίησε καλύτερα τη βραδινή ξεκούραση
Προπόνηση και διατροφή
Από τον Joe Holder
Πώς να προστατεύσεις τις πολύτιμες ώρες του ύπνου κάθε βράδυ.
Οι ημέρες των περισσότερων ατόμων διέπονται από αυτό που ονομάζεται Νόμος του Πάρκινσον: βασικά, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εκτείνεται σε διάρκεια ώστε να γεμίσει τον χρόνο που έχει καθοριστεί για την ολοκλήρωσή της.
Αυτό συχνά σημαίνει ότι όσα έχεις να κάνεις στη μέρα σου, είτε πρόκειται για τη δουλειά είτε για όσα υπάρχουν στη λίστα των εκκρεμοτήτων σου, μπορεί να συνεχίζουν να επεκτείνονται μέχρι αργά το απόγευμα και, πριν να το καταλάβεις, να πηγαίνεις για ύπνο πολλές ώρες αργότερα από ό,τι είχες προγραμματίσει. Ιδιαίτερα την εποχή που δεν υπάρχουν σαφή όρια ανάμεσα στη δουλειά και την ανάπαυση, επειδή βρίσκεσαι συνεχώς στο σπίτι.
Γι' αυτό προτείνω να ορίζεις με σαφήνεια την ώρα που θα πας για ύπνο. Η ύπαρξη μιας καθορισμένης ώρας όταν ξεκινάς την προετοιμασία για να πέσεις για ύπνο είναι μια αδιαπραγμάτευτη προθεσμία και αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη του αισθήματος της προορατικής ανάγκης. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα αποσυντονίζεσαι τόσο κάνοντας πράγματα που δεν είναι τόσο σημαντικά ή που καθυστερούν άλλα έργα.
"Η ύπαρξη ενός σαφώς καθορισμένου χρόνου λήξης της ημέρας σου αυξάνει πολύ περισσότερο την παραγωγικότητα, τη στρατηγική και τη συγκέντρωσή σου".
Joe Holder
Για παράδειγμα, αν πρέπει να στείλεις ένα email για τη δουλειά και έχεις στη διάθεσή σου ολόκληρη τη νύχτα, μπορεί να καταλήξεις να χρειαστείς ολόκληρο το βράδυ για να το τελειώσεις, με πολλούς περισπασμούς όπως το να παίζεις στο τηλέφωνό σου ή να παρακολουθείς τηλεόραση.
Ωστόσο, όταν έχεις μια σαφώς καθορισμένη ώρα που θα πέσεις για ύπνο, αναπτύσσεις πολύ περισσότερο τη στρατηγική σου όσον αφορά τον χρόνο σου και ανακαλύπτεις συχνά ότι μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα συγκριτικά με το αν είχες στη διάθεσή σου ολόκληρη τη νύχτα.
Προτείνω να ορίσεις την ώρα του ύπνου στις 10 ή τις 11 μ.μ. το αργότερο. Υπολόγισε τον χρόνο σου αντίστροφα από την ώρα που πρέπει να ξυπνήσεις: φρόντισε να μπορέσεις να κοιμηθείς για τουλάχιστον έξι ώρες τη νύχτα, χωρίς να υπολογίζεις τον χρόνο που θα χρειαστείς για να βουρτσίσεις τα δόντια σου ή για να χαλαρώσεις.
Φυσικά, μπορείς πάντα να ορίσεις την ώρα του ύπνου σου νωρίς και να κάνεις μια εξαίρεση όταν προκύπτει κάτι έκτακτο, εφόσον καταφέρνεις συνήθως να τηρήσεις το πρόγραμμά σου.
"Επίλεξε την ώρα που θα πηγαίνεις για ύπνο και προσπάθησε να την τηρείς κάθε βράδυ για μια εβδομάδα".
Joe Holder
Θα ανακαλύψεις ότι θα αναπτύξεις περισσότερο τη στρατηγική σου με το πώς θα περνάς τα βράδια σου και θα ξεκινάς τις ημέρες σου νιώθοντας πιο ξεκούραστα.