Πέντε συμβουλές για να διατηρήσεις τις υγιεινές σου συνήθειες

05. Το κλειδί: Μην κολλάς στα πισωγυρίσματα.



Γιατί είναι αποτελεσματικό: Κάθε φορά που προσπαθείς να αλλάξεις κάτι στον τρόπο ζωής σου, είναι αναμενόμενο να υπάρξουν δυσκολίες και πισωγυρίσματα. Στο κάτω-κάτω, είσαι άνθρωπος! Ο Ryan Flaherty, Senior Director of Performance της Nike, σου προτείνει να χρησιμοποιείς την προσέγγιση του μάντρα "Ε, και; Τώρα τι;", όπως συμβουλεύει και τους επαγγελματίες αθλητές που προπονεί. Παράδειγμα: "Ε, και τι έγινε που έφαγα ένα τεράστιο πιάτο με τηγανητές πατάτες για μεσημεριανό; Τώρα τι θα επιλέξω να φάω για βραδινό;" ή "Ε, και τι έγινε που έχασα την προπόνησή μου σήμερα το πρωί; Τώρα τι θα κάνω αύριο το πρωί;"



"Λέγοντας 'Ε, και; Τώρα τι;' μπορείς να επιστρέψεις γρήγορα στην πορεία σου. Έτσι, αν φας ένα κακό γεύμα, δεν θα συνεχίσεις να τρως κακά γεύματα όλη μέρα. Αν χάσεις τις προπονήσεις σου για μία εβδομάδα, δεν θα συνεχίσεις να τις χάνεις για ολόκληρο τον μήνα", λέει ο Flaherty. "Σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου την αποτυχία αντί να την πάρεις κατάκαρδα και σου δείχνει ότι έχεις τη δύναμη να αλλάξεις το μέλλον". Επίσης, σε απαλλάσσει από την πίεση της τελειότητας, δεν σε αφήνει να κατρακυλήσεις και σε επαναφέρει πιο γρήγορα στον σωστό δρόμο.



Να θυμάσαι ότι οι μακροπρόθεσμες αλλαγές βασίζονται στη συνέπεια και όχι στην τελειότητα. Δοκίμασε αυτές τις στρατηγικές για να διατηρήσεις τις υγιεινές σου συνήθειες και, αν συναντήσεις κάποιο εμπόδιο, πες "Ε, και; Τώρα τι;". Το 'χεις!