Podcast "Trained": Βελτίωσε την κινητικότητά σου με τον Kelly Starrett
Καθοδήγηση
Σε έχουν καταβάλει οι επίμονοι τραυματισμοί; Η προσέγγιση αυτού του φυσικοθεραπευτή στην κίνηση μπορεί να σε ανακουφίσει.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Για να αποκτήσεις την καλύτερη δυνατή φόρμα, σημασία δεν έχει απλώς να αυξάνεις τον βαθμό δυσκολίας, να σηκώνεις περισσότερα βάρη ή να τρέχεις πιο γρήγορα. Σύμφωνα με τον φυσικοθεραπευτή Kelly Starrett, για να βελτιώσεις τις επιδόσεις σου, πρέπει να τελειοποιήσεις τα βασικά. Σε αυτό το επεισόδιο, ο προπονητής CrossFit και συνιδρυτής του The Ready State συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μας λέει πώς να βάλουμε γερές βάσεις στο fitness, αξιοποιώντας στο έπακρο την κίνηση και την κινητικότητά μας. Εξηγεί ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των τραυματισμών, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις πτυχές της άθλησης και του fitness, αλλά και πώς μπορεί ο καθένας να παραμείνει σε φόρμα στο γυμναστήριο και όχι μόνο.
"Κερδισμένοι δεν βγαίνουν όσοι προσπαθούν περισσότερο, αλλά όσοι έχουν περισσότερες δεξιότητες και τις αξιοποιούν για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα".
Kelly Starrett
DPT, προπονητής CrossFit και συνιδρυτής του The Ready State
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.