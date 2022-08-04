Για να αποκτήσεις την καλύτερη δυνατή φόρμα, σημασία δεν έχει απλώς να αυξάνεις τον βαθμό δυσκολίας, να σηκώνεις περισσότερα βάρη ή να τρέχεις πιο γρήγορα. Σύμφωνα με τον φυσικοθεραπευτή Kelly Starrett, για να βελτιώσεις τις επιδόσεις σου, πρέπει να τελειοποιήσεις τα βασικά. Σε αυτό το επεισόδιο, ο προπονητής CrossFit και συνιδρυτής του The Ready State συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μας λέει πώς να βάλουμε γερές βάσεις στο fitness, αξιοποιώντας στο έπακρο την κίνηση και την κινητικότητά μας. Εξηγεί ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των τραυματισμών, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις πτυχές της άθλησης και του fitness, αλλά και πώς μπορεί ο καθένας να παραμείνει σε φόρμα στο γυμναστήριο και όχι μόνο.