Πώς η άσκηση βελτιώνει την ψυχική υγεία, σύμφωνα με τη Δρ Jennifer Heisz

Όταν η Jennifer Heisz, PhD, αποφάσισε να ολοκληρώσει έναν αγώνα Ironman, δεν το έκανε από ματαιοδοξία. Έπειτα από χρόνια ερευνών για τη συμβολή της άσκησης στην καταπολέμηση του άγχους και της κατάθλιψης, ήθελε να νιώσει και η ίδια αυτήν την επίδραση. Εκείνη την περίοδο, λόγω της πανδημίας, το εργαστήριό της έκλεισε, τα γυμναστήρια έβαλαν λουκέτο και οι αγώνες ακυρώθηκαν. Κόντρα στο συσσωρευμένο άγχος και στην αβεβαιότητα της εποχής, οργάνωσε τον δικό της αγώνα Ironman και τον ολοκλήρωσε ολομόναχη. Στην πορεία, ανακάλυψε το εξής παράδοξο της πανδημίας: Η ψυχική υγεία μπορεί να αποτελέσει τόσο κίνητρο όσο και εμπόδιο στην άσκηση. Σε αυτό το επεισόδιο, η Δρ Heisz συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer για να εγκαινιάσει τη μίνι σειρά τριών μερών μας για την ψυχική υγεία, λέγοντάς μας τι να κάνουμε όταν το άγχος υπερνικά την επιθυμία μας να κινηθούμε. Επίσης, μας εξηγεί συνοπτικά τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και στο σώμα μας όταν βιώνουμε άγχος, στρες ή κατάθλιψη, αλλά και πώς η κίνηση μπορεί να αποτρέψει τα συμπτώματά τους. Παρουσιάζοντας αναλυτικά τα επιστημονικά της ευρήματα και την εμπειρία της σχετικά με την άθληση, μας δείχνει γιατί δεν χρειάζεται να προπονηθείς για έναν αγώνα Ironman για να ενεργοποιήσεις τον εγκέφαλό σου, παρά μόνο λίγη κίνηση σε καθημερινή βάση.