Η μετάβαση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με την Jaelin Howell

Όπως συμβαίνει με πολλούς από εμάς, η Jaelin Howell ξεκίνησε τα σπορ προτού καν μπορούσε να διαβάσει. Όμως, σε αντίθεση με τους περισσότερους από εμάς, συνέχισε να ασχολείται με τα σπορ και πλέον φοράει τη φανέλα της εθνικής ομάδας γυναικών των ΗΠΑ και της Racing Louisville FC. Σε αυτό το επεισόδιο, το ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer για να περιγράψει αναλυτικά κάθε βήμα αυτής της πορείας. Μοιράζεται τα πλεονεκτήματα που έχει η καταγωγή της από μια οικογένεια αθλητών, μιλάει με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα σπορ σε επίπεδο κολεγιακών ομάδων και εξηγεί την προπόνηση που απαιτείται για τη μετάβαση από το επίπεδο της ομάδας, στο NCAA και στις επαγγελματικές κατηγορίες. Μας λέει επίσης για όλα όσα έμαθε από τις αθλήτριες της προηγούμενης γενιάς, πώς είναι να παίζει με τα ινδάλματα της παιδικής της ηλικίας και τι κληρονομιά ελπίζει να αφήσει η ίδια πίσω της.