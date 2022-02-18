Με καλή παρέα: πατρίδα είναι το γήπεδο

Sebit: Απλώς με κάνει να ξεχνιέμαι. Όταν είμαστε όλοι μαζί, τίποτε άλλο δεν έχει σημασία. Το μπάσκετ είναι ένα σπορ που απαιτεί συνοχή. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνεννόηση μεταξύ μας για να επιτύχουμε. Διαφωνούμε μεταξύ μας, αλλά ξεπερνάμε τις διαφωνίες μας στην επόμενη φάση του αγώνα. Αυτό σημαίνει ομαδική δουλειά. Όλα αυτά βοηθούν τη φιλία μας να γίνει πιο δυνατή.



Ngor: Νιώθω την αγάπη. Νιώθω μια θετική ενέργεια και τη μεγάλη υποστήριξη που μου προσφέρουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, επειδή πάντα υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο, ό,τι και αν συμβεί.



Chuatwech: Είμαστε σαν οικογένεια. Έχεις κάποιο πρόβλημα; Μπορείς να μιλήσεις σε όποιον θέλεις στην ομάδα. Στους αγώνες, προφανώς και υπάρχουν τσακωμοί, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει. Αλλά το μπάσκετ είναι ομαδικό σπορ. Πρέπει να αφήνεις στην άκρη τις διαφορές. Έτσι, καταφέρνουμε να λύνουμε τα προβλήματα, επειδή συζητάμε τι πρέπει να κάνουμε.