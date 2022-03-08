Με καλή παρέα: εχθροί στο ρινγκ και φίλοι εκτός

Αντίπαλες στο ρινγκ, φίλες στη ζωή
Κοινότητα
Οι πυγμάχοι σε αυτό το γυμναστήριο μόνο για γυναίκες στη Σαγκάη δημιουργούν δεσμούς καταρρίπτοντας τους κανόνες των φύλων και βρίσκοντας την εσωτερική τους δύναμη.
Η σειρά "Με καλή παρέα" είναι αφιερωμένη σε αθλητικές ομάδες και συλλόγους που αμφισβητούν το κατεστημένο.
Σε μια απλή σχολή πυγμαχίας στη Σαγκάη, μια ομάδα γυναικών (δασκάλες, διευθύντριες, νοικοκυρές και ό,τι άλλο μπορείς να σκεφτείς) δένουν τα κορδόνια των παπουτσιών τους και καλύπτουν τις αρθρώσεις των δαχτύλων τους. Η αίθουσα υποδοχής είναι διακοσμημένη με βαράκια σε έντονο ροζ χρώμα και φανταχτερά γάντια. Ο ήχος των γαντιών που χτυπούν τους στόχους χειρός συγχρονίζεται με τη δυναμική ηλεκτρονική μουσική που ακούγεται δυνατά. Το Princess Women’s Boxing Club αντηχεί από τα γέλια, καθώς τα μέλη της σχολής λένε αστεία πριν μπουν στο ρινγκ.
Η σχολή πυγμαχίας φιλοξενεί μια κοινότητα γυναικών πυγμάχων που έρχονται για την προπόνηση, αλλά καταλήγουν να μείνουν για τη συντροφικότητα. Αν και μπορεί να μην θεωρείς την πυγμαχία ομαδικό άθλημα, αυτό το μέρος και αυτές οι γυναίκες αποδεικνύουν ότι σίγουρα: είναι μαζί, προπονούνται για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να χτίσουν σωματική και ψυχική δύναμη, αλλά και να αντιμετωπίσουν τους επικριτές με τον δικό τους, μαχητικό τρόπο.
Η Jin Yang προπονείται στις κινήσεις πυγμαχίας.
Η σχολή ξεκίνησε σε ένα νοικιασμένο στούντιο χορού το 2010. Οργανώθηκε από την Gong Jin, η οποία αρχικά έψαχνε απλώς έναν χώρο όπου μερικές από τις φίλες της θα μπορούσαν να προπονούνται στην πυγμαχία. Τώρα το Princess Women’s Boxing Club είναι μια ολοκληρωμένη σχολή με δύο παραρτήματα στη Σαγκάη, δεκάδες προπονητές και εκατοντάδες μέλη.
Οι γυναίκες συναντιούνται πολλές φορές την εβδομάδα σε μαθήματα των 10 έως 15 ατόμων. Έχουν δημιουργήσει δεσμούς που δεν περιορίζονται στην πυγμαχία. "Είμαστε σαν οικογένεια", λέει η Gong Jin, η οποία φόρεσε για πρώτη φορά γάντια σε ηλικία 12 ετών, καθώς την ενθάρρυνε ο πατέρας της που ήταν και ο ίδιος πυγμάχος όταν ήταν νέος. Έξι χρόνια αργότερα, άρχισε να αγωνίζεται επαγγελματικά και τώρα, στα 32 της, συνεχίζει δυναμικά.
Οι Zou Qiang, He Yue και Li Chaoqiong παρακολουθούν τις συμπαίκτριές τους στο ρινγκ.
Από αριστερά: οι Zou Qiang, He Yue, Li Chaoqiong, Sang Ying και Wang Lei παρακολουθούν τις συμπαίκτριές τους στο ρινγκ.
Ανάμεσα στα άτομα για τα οποία είναι υπεύθυνη είναι και η Han Beiying, που πρόσφατα έκανε τη μετάβαση από μαθήτρια σε προπονήτρια μερικής απασχόλησης, καθώς και η Zhong Zheng, που προπονείται στη σχολή δύο φορές την εβδομάδα για πάνω από τέσσερα χρόνια. Μαζί με τις έμπειρες βετεράνους του Princess, Ge Fangxin και Du Jingjing, συζητούν πώς οι νεαρές Κινέζες αψηφούν τις παλιές ιδέες για να ορίσουν νέες.
Συζητάμε για τους δεσμούς στην πυγμαχία, τα νοκ άουτ και την ενθάρρυνση.
Δεν επιτρέπονται αγόρια στο Princess. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει μια σχολή πυγμαχίας μόνο για γυναίκες;
Gong Jin: Ο τρόπος πυγμαχίας των αντρών επικεντρώνεται περισσότερο στη δύναμη και την αντοχή. Για τις γυναίκες, έχει να κάνει περισσότερο με την τεχνική, την ακρίβεια και τη σωστή στρατηγική. Σε μια ομάδα με αγόρια, νιώθω ότι πρέπει να αποδείξω ποια είμαι. Ήθελα να προπονούμαι με άλλες γυναίκες, αλλά δεν υπήρχε τότε κάποιο μέρος όπου μπορούσαμε να προπονηθούμε. Έτσι ξεκίνησαν όλα.
Han Beiying: Δεν βλέπεις πολλές γυναίκες στις σχολές πυγμαχίας στην Κίνα και πραγματικά πιστεύω ότι ήμασταν οι μοναδικές όταν ξεκινήσαμε. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα ασφαλές μέρος όπου μπορούμε να προπονηθούμε χωρίς να ανησυχούμε ότι θα δεχτούμε πολύ δυνατά χτυπήματα.
Zhong Zheng: Απολαμβάνω την ιδιωτικότητα της προπόνησης σε μαθήματα λίγων ατόμων με τις στενές μου φίλες, καθώς και το υψηλό επίπεδο προπόνησης με γυναίκες που καταλαβαίνουν από πού προέρχεσαι.
Γιατί τόσο ροζ;
Gong Jin: [Γέλια] Ξέρω ότι το ροζ δεν αρέσει σε όλα τα κορίτσια. Είναι απλώς το δικό μου αγαπημένο χρώμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα γυμναστήριο μόνο για γυναίκες πρέπει να είναι ροζ.
Πώς είναι να είσαι μέλος αυτής της κοινότητας;
Gong Jin: Στηρίζουμε πραγματικά η μία την άλλη. Όταν οι συμπαίκτριές μας αγωνίζονται, φωνάζουμε τα ονόματά τους και ζητωκραυγάζουμε με τη φράση "Pǔ lín jiāyóu". [Το "Pǔ lín" είναι οι δύο πρώτοι χαρακτήρες του κινεζικού ονόματος του γυμναστηρίου, που αποτελούν το πρώτο μέρος της μεταγραφής της λέξης "Princess". Το "Jiāyóu" μεταφράζεται ως "δώσε δύναμη" με την ενθαρρυντική έννοια "όρμα" ή "το 'χεις".] Ολόκληρο το γυμναστήριο συνήθως γεμίζει με τις δυνατές φωνές μας ενώ πανηγυρίζουμε.
Η Chang Yiting παρατηρεί μια προπόνηση πυγμαχίας.
Τι σας έχει μάθει η πυγμαχία σε αυτήν τη σχολή;
Han Beiying: Με δίδαξε ομαδική δουλειά και ανοχή. Παρόλο που στο ρινγκ κάθε γυναίκα είναι μόνη της, έχεις προπονητή και συναθλήτριες που προπονούνται μαζί σου. Είναι πραγματικά ομαδικό άθλημα. Εννοώ ότι είναι πραγματικά τρομακτικό όταν βλέπεις μια γροθιά να έρχεται προς το προς το πρόσωπό σου, αλλά με εξάσκηση και ομαδική δουλειά, μαθαίνεις να ρίχνεις και εσύ τέλειες γροθιές.
Gong Jin: Με έμαθε να είμαι γενναία και με έκανε ανεξάρτητη. Η πυγμαχία δεν έχει να κάνει με το να ξεκινάς τον αγώνα, αλλά με το να μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.
Zhong Zheng: Αρχικά, όταν έπαιρνα μέρος σε αγώνες, ήμουν νευρική και με ένοιαζε μόνο η νίκη. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, έμαθα ότι [η πυγμαχία] έχει περισσότερο να κάνει με το να δείχνω σεβασμό στον αντίπαλό μου εφαρμόζοντας όλες τις ικανότητες που έμαθα από την προπόνηση και τις συμπαίκτριές μου, αλλά και να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου.
Το κόργκι της Gong Jin, ο Wukong, κλέβει την παράσταση σε μια ομαδική αγκαλιά μετά το μάθημα.
Πώς αντικατοπτρίζονται οι δεσμοί που δημιουργούνται στο γυμναστήριο στην καθημερινή ζωή, εκτός του ρινγκ;
Gong Jin: Έχουμε γίνει στενές φίλες. Συζητάμε όταν ετοιμαζόμαστε και συχνά βγαίνουμε έξω για να φάμε μαζί μετά την προπόνηση. Πολλές από εμάς γνωριζόμαστε πολύ καιρό και έτσι έχουμε δημιουργήσει πολύ στενούς δεσμούς.
Han Beiying: Στο ρινγκ, αγωνιζόμαστε σαν εχθροί, αλλά όταν είμαστε έξω από το ρινγκ δεν είμαστε απλώς σύντροφοι στην προπόνηση. Παραπονούμαστε για τα αφεντικά και τους συναδέλφους μας σε ομάδες στο WeChat. Με την πυγμαχία έχουμε έναν τρόπο εκτόνωσης της πίεσης που μοιραζόμαστε όλες. Και όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, στην επαγγελματική ή στην προσωπική σου ζωή, έχεις αυτό το εκπληκτικό δίκτυο υποστήριξης που είναι εδώ για εσένα.
Από αριστερά: Xu Jie, He Yue, Zhong Zheng, Wang Lei, Zou Qiang
Πώς αλλάζει η πυγμαχία την αντίληψη για τις γυναίκες στην Κίνα;
Ge Fangxin: Όταν πρωτοξεκίνησα [πριν από έξι χρόνια] δεν υπήρχαν πολλές γυναίκες που ήθελαν να δοκιμάσουν την πυγμαχία. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ξεκινούν περισσότερες και συνεχίζουν. Είναι συγκινητικό να βλέπεις περισσότερες γυναίκες να μαθαίνουν για τη δύναμή τους μέσα από την πυγμαχία.
Du Jingjing: Περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να αποδέχονται την πυγμαχία ως γυναικείο άθλημα, αντί να το συσχετίζουν απλώς με τη βία. Κατακτάμε την ομορφιά της δύναμής μας.
Μετά την προπόνηση, η Gong Jin βγάζει τα γάντια και τα μπαντάζ της. Το κόργκι της, ο Wukong, έρχεται και τον ανεβάζει στα γόνατά της πριν να τον γυρίσει στην πλάτη του για να του χαϊδέψει την κοιλίτσα. Τα υπόλοιπα κορίτσια συγκεντρώνονται τριγύρω και γελούν. Είναι οι ίδιες γυναίκες που μπήκαν στο στούντιο πυγμαχίας μόλις λίγες ώρες νωρίτερα. Όμως, μπορείς να καταλάβεις από τον τρόπο που συμπεριφέρονται τώρα ότι κάτι έχει αλλάξει. Μέσα από μια σειρά γύρων πυγμαχίας, έχουν ξανασυνδεθεί με αυτήν τη δύναμη που μας ανέφερε η Du Jingjing. Τώρα, είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ό,τι και αν συναντήσουν. Έναν μεγάλο αγώνα, μια σύσκεψη, μια κακή μέρα με τον ίδιο δυναμισμό που δείχνουν στο ρινγκ.
Κείμενο Crystal Wilde
Φωτογράφιση: Luo Yang
Αναφορά: Σεπτέμβριος 2020