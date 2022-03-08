Με καλή παρέα: εχθροί στο ρινγκ και φίλοι εκτός

Gong Jin: Ο τρόπος πυγμαχίας των αντρών επικεντρώνεται περισσότερο στη δύναμη και την αντοχή. Για τις γυναίκες, έχει να κάνει περισσότερο με την τεχνική, την ακρίβεια και τη σωστή στρατηγική. Σε μια ομάδα με αγόρια, νιώθω ότι πρέπει να αποδείξω ποια είμαι. Ήθελα να προπονούμαι με άλλες γυναίκες, αλλά δεν υπήρχε τότε κάποιο μέρος όπου μπορούσαμε να προπονηθούμε. Έτσι ξεκίνησαν όλα.

Han Beiying: Δεν βλέπεις πολλές γυναίκες στις σχολές πυγμαχίας στην Κίνα και πραγματικά πιστεύω ότι ήμασταν οι μοναδικές όταν ξεκινήσαμε. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα ασφαλές μέρος όπου μπορούμε να προπονηθούμε χωρίς να ανησυχούμε ότι θα δεχτούμε πολύ δυνατά χτυπήματα.

Zhong Zheng: Απολαμβάνω την ιδιωτικότητα της προπόνησης σε μαθήματα λίγων ατόμων με τις στενές μου φίλες, καθώς και το υψηλό επίπεδο προπόνησης με γυναίκες που καταλαβαίνουν από πού προέρχεσαι.