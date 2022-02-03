Έτσι παίζουμε: Ποδόσφαιρο με έξι παίκτες

Είτε παίζουν, καθοδηγούν ή εμψυχώνουν από τον πάγκο, για τους ανθρώπους της Μάρφα το αμερικανικό ποδόσφαιρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη και την ταυτότητά της. Η πραγματικότητα του COVID-19 έκανε τους ντόπιους να συνειδητοποιήσουν ακόμα περισσότερο τη σημασία των αγώνων της Παρασκευής, αλλά και πόσο εύκολα θα μπορούσαν να τελειώσουν για πάντα.



Τα τελευταία χρόνια, η Μάρφα εξελίχθηκε σε μια όαση της τέχνης και του πολιτισμού, με τους τουρίστες να συρρέουν στα πολυτελή εστιατόρια, στα μοντέρνα ξενοδοχεία και στα εκθέματα της πόλης με την περιπαικτική τους διάθεση. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές εξαντλούσαν οικονομικά τους εκπαιδευτικούς, τους εργάτες και τους αιώνιους κατοίκους της, των οποίων οι οικογένειες ζουν στην περιοχή εδώ και πολλές γενιές. Σε γενικές γραμμές, οι αυξανόμενες τιμές των ενοικίων, οι μοντέρνες μπουτίκ και οι μπριζόλες των 60 $ δεν τους ενθουσιάζουν καθόλου.



Σε μια σφιχτοδεμένη κοινότητα μόλις 2.000 κατοίκων που απέχει λίγο λιγότερο από 322 χλμ. από το Ελ Πάσο, το αμερικανικό ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο ενώνει βαθιά τους κατοίκους. "Καθώς μπαίνεις στην πόλη, βλέπεις βαμμένα παράθυρα, σημαίες, το πνεύμα της Μάρφα, το μοβ και το λευκό της ομάδας", λέει ο επικεφαλής προπονητής αμερικανικού ποδοσφαίρου των Shorthorns, Arturo Alferez. "Νιώθεις ξεχωριστός επειδή είσαι μέρος όλου αυτού, συμμετέχεις στην προσπάθεια ανάδειξης ό,τι καλύτερου έχει να δείξει αυτή η πόλη".



Ωστόσο, η εξοστράκιση των ντόπιων είχε ως αποτέλεσμα το 2011, η Marfa να κάνει τη μετάβαση από μια ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου έντεκα ανδρών σε μια ομάδα έξι ανδρών.