Πώς παίζουμε τένις δρόμου στα νησιά Μπαρμπάντος 

Το τένις δρόμου ξεκίνησε στη δεκαετία του '30 ως απάντηση στα κοινωνικοοικονομικά εμπόδια που δεν επέτρεπαν σε πολλούς ντόπιους να παίζουν τένις επί χόρτου. Όταν το νησί ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Βρετανία το 1966, πολλές αγγλικές παραδόσεις, όπως το τένις επί χόρτου και το κρίκετ, διατηρήθηκαν.



Η μετααποικιακή κοινωνία ήταν διαχωρισμένη τόσο σε φυλετικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. "Το τένις δρόμου θεωρούνταν το άθλημα των φτωχών", αναφέρει ο Dale Clarke, ο οποίος διευθύνει τον σύνδεσμο Professional Road Tennis Association. "Παρ' όλα αυτά, είναι ένα άθλημα που γεννήθηκε στα Μπαρμπάντος, επομένως υπάρχει μάλλον στο DNA όλων των ντόπιων".



Για αρκετά χρόνια, το τένις δρόμου παιζόταν κυρίως σε φτωχότερες γειτονιές, αλλά τώρα παίζεται σε όλο το νησί. "Είναι πολύ ευχάριστο που μπορείς να δεις ανθρώπους να παίζουν τένις δρόμου σχεδόν σε κάθε κοινότητα", λέει ο Dale. "Η εξέλιξη του αθλήματος είναι εκπληκτική. Έχουν φτιαχτεί γήπεδα με μπογιά. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώπους να ασκούνται".