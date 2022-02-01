Πώς να βάλεις –ή να ξαναβάλεις– στην καθημερινότητά σου ένα πρόγραμμα ευεξίας

Όταν πρόκειται να κάνουμε αλλαγές, ακούμε συχνά μια φωνή στο κεφάλι μας που μας λέει πώς να αισθανθούμε και τείνει να έχει έναν από τους δύο παρακάτω ρόλους. Ο πρώτος είναι ο "λοχίας", αυτός ο σκληροτράχηλος, μεγαλόσωμος τύπος που φωνάζει στους νεοσύλλεκτους στις πολεμικές ταινίες, λέει ο Wignall. Ο δεύτερος είναι ο "τύπος που σε κάνει να αισθάνεσαι ντροπή", προσθέτει η Sasha Heinz, PhD, αναπτυξιακή ψυχολόγος και προπονήτρια νοοτροπίας που ειδικεύεται στον καθορισμό στόχων και στην αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτή είναι η φωνή που σου λέει ότι πρέπει να γυμναστείς ή να τρως καλύτερα γιατί αλλιώς δεν θα έχεις την αποδοχή των άλλων ή δεν θα αξίζεις.



Και οι δύο ρόλοι είναι καταστροφικοί. "Όταν φέρεσαι σκληρά στον εαυτό σου, δημιουργείς υπερβολικό αρνητικό συναίσθημα, το οποίο προκαλεί μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ του εαυτού σου και του στόχου σου", λέει ο Wignall. "Άφησε στην άκρη αυτούς τους ρόλους που σε επιβαρύνουν και θα εκπλαγείς με την ενέργεια που μπορείς να έχεις για να πετύχεις αυτό που θέλεις".



Δοκίμασε να πεις δυνατά τον στόχο ευεξίας που προσπαθείς να πετύχεις. Τώρα, άκουσε πώς αντιδρά η φωνή στο κεφάλι σου. Μήπως σου λέει ότι μπορείς να τα καταφέρεις; Μήπως σου φωνάζει και σε διατάζει ή σε κάνει να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου;



Αν η απάντηση είναι μία από τις τελευταίες, επαναπροσδιόρισε τον εσωτερικό σου διάλογο ώστε να έχεις μια πιο ευγενική, ενθαρρυντική ή ακόμη και ουδέτερη στάση. Αυτό μπορείς να το καταφέρεις πολύ απλά, π.χ. αντικαθιστώντας λέξεις όπως "πρέπει" και "χρειάζεται" με πιο θετικά ρήματα όπως "μπορώ", "θέλω" και "έχω θέληση". Έπειτα παρατήρησε τι θα συμβεί, λέει ο Wignall. "Όταν, αναπόφευκτα, καταλήγεις να καταφέρεις μια χαρά τον στόχο σου, αν όχι και καλύτερα από ό,τι περίμενες, ο εγκέφαλός σου θα καταγράψει ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος στο να υποβιβάζεις τον εαυτό σου", αναφέρει.