Τι εννοούν οι προπονητές όταν λένε “Άκου το σώμα σου”

Η πρόοδος σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής απαιτεί ισορροπία και ευελιξία. Θέλεις να προκαλέσεις τον εαυτό σου, χωρίς όμως να το παρακάνεις. Γι' αυτό, πρέπει να μπορείς να στρέφεις αλλού την προσοχή σου όταν κάτι απλώς δεν λειτουργεί. Όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, αυτό ακριβώς συμβουλεύει και η κορυφαία οδηγία προπόνησης "Άκουσε το σώμα σου".



Ομολογουμένως, η φράση μπορεί να ακούγεται αόριστη και ανούσια. Σύμφωνα με τη δασκάλα γιόγκα Alex Silver-Fagan, το να ακούς το σώμα σου σημαίνει να εστιάζεις στη σύνδεση μυαλού και σώματος, αφήνοντάς τη να καθοδηγήσει την κίνησή σου με τρόπο που να σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι τόσο σε σωματικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.



Ακούγεται λίγο τρελό; Υπάρχει επιστημονική βάση σε αυτό. Ο εγκέφαλός σου παρακολουθεί τα εσωτερικά σήματα που δέχεται από το σώμα σου, όπως είναι οι αισθητηριακές πληροφορίες από τους γρήγορους καρδιακούς παλμούς, το σφίξιμο των μυών ή την ανάγκη για τροφή και νερό, και τα χρησιμοποιεί για να μαντέψει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αυτές οι υποθέσεις ονομάζονται ενδοδεκτικότητα. "Η ενισχυμένη ενδοδεκτικότητα επιτρέπει σε ένα άτομο να είναι περισσότερο συντονισμένο με το σώμα του, καθώς μπορεί να αντιλαμβάνεται πιο συνειδητά αυτά τα σήματα", αναφέρει ο Jonathan Gibson, PhD, αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας στο South Dakota School of Mines and Technology. Τα άτομα με μεγαλύτερη ενδοδεκτικότητα τείνουν να βιώνουν μεγαλύτερη ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική ευεξία, πιθανότατα επειδή χάρη σε αυτήν την επίγνωση μπορούν να καλύπτουν πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες του μυαλού και του σώματός τους σε τακτική βάση, λέει ο Gibson. Για τον ίδιο λόγο, μελέτες έχουν επίσης συνδέσει αυτήν την ικανότητα με καλύτερες αθλητικές επιδόσεις.



Πιθανώς να σκέφτεσαι ότι η επίτευξη ενός τέτοιου επιπέδου ενσυνειδητότητας ακούγεται πιο εύκολη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και έχεις δίκιο. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. "Δεν είμαστε τόσο διαισθητικοί όσο ήμασταν παλαιότερα", λέει η Silver-Fagan. Αυτές τις μέρες, υπάρχουν τόσες πολλές πηγές που σου λένε τι να κάνεις και πώς να αισθανθείς, με αποτέλεσμα η εσωτερική σου φωνή, η οποία εκφράζει τη σύνδεση μυαλού και σώματος, να δυσκολεύεται να ακουστεί, όπως αναφέρει.



Η ικανότητα να ακούς το σώμα σου ή, όπως θα έλεγε και ένας ερευνητής, "η βελτίωση της ενδοδεκτικότητας", είναι μια δεξιότητα που μπορείς να δουλέψεις, ξεκινώντας με αυτές τις συμβουλές.