Πώς να προσεγγίσεις έναν εικονικό αγώνα

1. Άλλαξε την προοπτική σου.

"Ο λόγος που πολλοί άνθρωποι τρέχουν σε έναν αγώνα είναι για να επιβεβαιώσουν κάτι θετικό για τον εαυτό τους, δηλαδή ότι μπορούν να αρχίσουν και να τελειώσουν μια πρόκληση", δηλώνει η Waite. Και πίστεψέ μας: ένας εικονικός αγώνας είναι η απόλυτη πρόκληση.



Γιατί; Η Waite αναφέρει ότι η πρόκληση να παρατήσεις έναν αγώνα μπορεί να είναι πιο έντονη ή συχνή από ποτέ. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι εικονικοί αγώνες έχουν ενσωματωμένη ευελιξία, αλλά κυρίως επειδή αν δεν έχεις μια δυναμική εκδήλωση για την οποία ανυπομονείς, μπορεί να νιώθεις ότι ολόκληρο το ταξίδι δεν είναι εξίσου σημαντικό. Έτσι, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερο σθένος για να συνεχίσεις να καταγράφεις χιλιόμετρα. Αντί να αφήσεις αυτήν την επιπλέον δυσκολία να μπει στον δρόμο σου, χρησιμοποίησέ την για να πάρεις δύναμη. "Είναι ακόμα πιο εκπληκτικό να λες ότι θα τρέξεις σε έναν ημιμαραθώνιο ή μαραθώνιο και μπορείς να το κάνεις μόνος σου", λέει ο Bennett.



Αν ακόμα αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο, η Waite προτείνει να γράψεις μια λίστα με όσα σε ενέπνευσαν αρχικά να πάρεις μέρος σε αγώνες. Όπως υποστηρίζει η ίδια, θα θυμηθείς ότι ακόμα και χωρίς οπαδούς και ίσως χωρίς μετάλλιο τερματισμού (ορισμένοι διοργανωτές αγώνων θα σου ταχυδρομήσουν ένα μετάλλιο), κυνηγάς έναν στόχο που ορίζεις εσύ για τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεσαι κανένα άλλο άτομο ή αντικείμενο για να τον πετύχεις.



2. Έλεγξε με το ένστικτό σου την απόσταση.

Μόνο και μόνο επειδή έκανες εγγραφή, για παράδειγμα, σε έναν μαραθώνιο το φθινόπωρο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις μέρος σε έναν εικονικό μαραθώνιο το φθινόπωρο. Ξανασκέψου τα πάντα με βάση τις συνθήκες (μπορεί να έχεις πολλά online μαθήματα ή να μην μπόρεσες να προπονηθείς όπως συνήθιζες) και διάλεξε μια απόσταση που σε συναρπάζει τώρα. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να διαλέξεις έναν αγώνα 1,5 χλμ., ώστε να ελέγξεις την ταχύτητά σου, ή να δεσμευτείς σε μια απόσταση που έχει λιγότερες επιπτώσεις στο σώμα, όπως τα 10 χλμ. Είναι πιθανότερο να συνεχίσεις την προπόνησή σου και να απολαύσεις την ημέρα του αγώνα αν διαλέξεις κάτι που πραγματικά σε συναρπάζει, καθώς θα χρειαστείς αυτό το πάθος ακόμα περισσότερο τώρα για να συνεχίσεις, υποστηρίζει η Waite.



3. Ακολούθησε το πρόγραμμα.

Αν δημιουργήσεις τον δικό σου αγώνα, μην νομίζεις ότι αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. "Διαφορετικά μπορεί να το αποφύγεις", λέει η Waite. "Η ώρα έναρξης και η προγραμματισμένη διαδρομή που παίρνεις στα σοβαρά θα σε κάνουν να το δεις ως κάτι πιο 'πραγματικό'" και μπορούν να σε βοηθήσουν να αποφύγεις την επιπλέον νευρικότητα την ημέρα του αγώνα. Έτσι, αν καθορίσεις ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 7:30 π.μ., φρόντισε να είσαι έξω και να προθερμαίνεσαι μέχρι τις 7:15 π.μ.



4. Οραματίσου τα κομμάτια που σε δυσκολεύουν τώρα.

"Όταν δεν υπάρχουν άλλοι αθλητές και πλήθος, μπορεί να είναι ακόμα ευκολότερο να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, να λυπάσαι τον εαυτό σου ή να αισθάνεσαι άσχημα", λέει ο Bennett. Εδώ χρειάζεται ο οραματισμός. Φαντάσου να διασχίζεις τη γραμμή του τερματισμού, αλλά επίσης σκέψου πώς θα διαχειριστείς τυχόν εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν. Θα έχεις έτοιμο ένα μάντρα; Ή θα φαντάζεσαι τη λίστα με όλους τους λόγους για τους οποίους το κάνεις; Έτσι, όταν αντιμετωπίζεις πνευματικές δυσκολίες στη διάρκεια του εικονικού σου αγώνα, θα είναι λιγότερο πιθανό να τα παρατήσεις παρ’ όλο που δεν σε παρακολουθεί κανένας.



5. Διατήρησε τις ιεροτελεστίες σου πριν από τον αγώνα.

"Αν φέρεσαι σαν να είναι η ημέρα του αγώνα, είναι εκπληκτικό πόσο γρήγορα το σώμα και το πνεύμα σου συμμετάσχουν σε αυτήν την εμπειρία", αναφέρει η Waite. Τοποθέτησε όμορφα τα παπούτσια και τα ρούχα σου (πρόσθεσε και το όνομά σου, αν θέλεις) και τράβηξε μια φωτογραφία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φάε ένα ισορροπημένο βραδινό και πήγαινε νωρίς για ύπνο. Ξύπνησε και φάε το γεύμα πριν από τον αγώνα. "Αυτά είναι τα πράγματα που δημιουργούν ενθουσιασμό και το καλό άγχος που νιώθεις πριν από έναν αγώνα". Επίσης, επειδή κάτι είναι εικονικό αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι απολύτως μόνος. Γι’ αυτό δημιούργησε σταθμούς εμψύχωσης για τους φίλους και τους συγγενείς σου σε σημεία που περιμένεις ότι θα τα βρεις σκούρα.



6. Γιόρτασε!

Είναι σίγουρο ότι θα πιεις μια μπίρα μετά τον Μαραθώνιο του Λονδίνου ή ότι θα γιορτάσεις με μια πίτσα στο Σικάγο. Μετά τον εικονικό αγώνα της, η Waite συνάντησε τα άτομα με τα οποία προπονείται και πήγαν μαζί σε ένα τοπικό πάρκο με τους σκύλους τους και απόλαυσαν ένα ποτήρι κρασί. Η Waite λέει: "Αν μπορούμε να οραματιστούμε αυτήν τη θετική διάθεση και τους πανηγυρισμούς μετά τον τερματισμό, αυτό μπορεί να επανεπιβεβαιώσει γιατί παίρνουμε μέρος σε μια πρόκληση και να μας υπενθυμίσει ότι η προσπάθεια θα αξίζει στο τέλος".