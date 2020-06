Πόση γυμναστική χρειάζονται πραγματικά τα παιδιά

Πέντε έως οκτώ ετών

Χρόνος: 180+ συνολικά λεπτά δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 60 λεπτών μέτριας έως έντονης δραστηριότητας και μερικές ήπιες ασκήσεις ενδυνάμωσης με το βάρος του σώματος (τρεις φορές την εβδομάδα).

Εστίαση: κινητικές δεξιότητες, συντονισμός και δύναμη.

Δραστηριότητες: παιχνίδια τύπου αθλητισμού, όπως Frisbee™, κουτσό ή βόλεϊ με μπαλόνια, και προπονήσεις For the Whole Family στο NTC.