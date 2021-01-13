Πώς η άσκηση επηρεάζει το ανοσοποιητικό σου σύστημα

Οτιδήποτε βοηθά την κυκλοφορία βοηθά επίσης τα κύτταρα-μαχητές να δραστηριοποιηθούν και "πραγματικά δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο", λέει ο Nieman, ο οποίος προτείνει να περπατάς σχεδόν καθημερινά με ρυθμό γρηγορότερο από όταν κοιτάζεις τις βιτρίνες. Για πόση ώρα; Ο Nieman λέει ότι 30 έως 75 λεπτά σταθερής αερόβιας άσκησης είναι ιδανικά. Η συχνή αερόβια άσκηση δεν προσφέρει μόνο άμεσο πλεονέκτημα για την κυκλοφορία, αλλά μπορεί επίσης να δυναμώσει την καρδιά σου για να συνεχίσει να αντλεί αποτελεσματικά το αίμα.



Το τρέξιμο προσφέρει παρόμοια πλεονεκτήματα, γι' αυτό αν προτιμάς να ανεβάσεις τον ρυθμό, κάν' το. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζεις ότι αν τρέχεις πολύ πιο έντονα ή για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι έχεις συνηθίσει, αυτό μπορεί να θέσει το ανοσοποιητικό σου σύστημα σε κίνδυνο (να την πάλι η καταπόνηση). Τρανή απόδειξη: σύμφωνα με μια μελέτη-ορόσημο του 1987, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη του είδους της, οι μαραθωνοδρόμοι είχαν έξι φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να κρυολογήσουν, να αρρωστήσουν με γρίπη ή να έχουν πονόλαιμο την εβδομάδα μετά τον αγώνα σε σύγκριση με τα άτομα που δεν είναι δρομείς.



Αν προπονείσαι για μια διοργάνωση μεγάλων αποστάσεων, φρόντισε να επιλέξεις ένα πρόγραμμα προπόνησης που αυξάνει σταδιακά την απόσταση και την ταχύτητα με την πάροδο του χρόνου (αυτό μπορεί να είναι 12 εβδομάδες για ημιμαραθώνιο και 20 για μαραθώνιο, ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής σου κατάστασης). Οι εικονικοί αγώνες μπορεί να είναι πιο ασφαλείς από τους πραγματικούς, επειδή η έκθεση στα μικρόβια είναι μικρότερη, προσθέτει ο Nieman. Επιπλέον, το πώς τρως για τις διαδρομές προπόνησης και τον αγώνα μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά. Επειδή η γλυκόζη (ένα σάκχαρο στους υδατάνθρακες) είναι σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, η κατανάλωση της σωστής ποσότητας υδατανθράκων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αντοχής μπορεί να σε βοηθήσει να παραμείνεις υγιής, αναφέρει. Ακόμα και αν ασκείσαι για λιγότερο από 75 λεπτά, οι πηγές φυσικών σακχάρων, όπως τα φρούτα ή/και τα προϊόντα ολικής άλεσης, πριν και μετά τη δραστηριότητα, δεν θα σε βλάψουν.