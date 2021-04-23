Γυναικεία ομάδα μπάσκετ Carta Blanca

Ομάδα Carta Blanca, έτος ίδρυσης 1952
Κοινότητα
Οι Hoops Abuelas αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις το άθλημά σου λόγω ηλικίας, εφόσον δεν σταματήσεις να παίζεις.
Εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες, μια ομάδα εξαιρετικών γυναικών φοράει φανέλες σε έντονο κίτρινο χρώμα και κερδίζει τις εντυπώσεις στο γήπεδο του μπάσκετ. Είναι πολύ περήφανες για την πατρίδα τους την Οριζάμπα, που ανήκει στις μαγικές πόλεις ή pueblos mágicos του Μεξικού. Πέρα από το καταπράσινο, ορεινό τοπίο, την ομίχλη που μοιάζει να είναι βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία και την έντονη αρχιτεκτονική σε φούξια και έντονες πρασινοκίτρινες αποχρώσεις, η Οριζάμπα είναι η έδρα της ομάδας Carta Blanca, που αποτελεί μια πηγή μαγείας από μόνη της.
Από τη στιγμή της ίδρυσής της το 1952, οι παίκτριες της Carta Blanca έχουν αψηφήσει τα στερεότυπα που αφορούν τις γυναίκες και τον αθλητισμό. Η Adela Ochoa Garcia, μια αθλήτρια με φυσικό ταλέντο και κοντά άσπρα μαλλιά, παίζει στην ομάδα από το ξεκίνημά της, εδώ και πάνω από 67 χρόνια. Θυμάται την εποχή που οι γυναίκες δεν έπρεπε να φορούν σορτς ή να κάνουν ποδήλατο, πόσο μάλλον να γνωρίσουν το κύμα αδρεναλίνης που σε κατακλύζει όταν η μπάλα του μπάσκετ φεύγει από τα χέρια σου και περνά μέσα από το καλάθι κάνοντας αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο που προκαλεί ευχαρίστηση. Το καλό είναι ότι οι ανταμοιβές αυτού του παιχνιδιού άξιζαν πάντα τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.
"Τρέχω δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό. Δίνω τόσα πολλά που κάποιες φορές εντυπωσιάζομαι ακόμα και εγώ. Όλο μου το άγχος εξαφανίζεται. Το μπάσκετ με χαλαρώνει".
María Lourdes Mora Jiménez, #8
Τι σημαίνει για σένα να είσαι μέλος της ομάδας Carta Blanca;
Olga Irma Arey Islas, #5: Το μπάσκετ μάς ενώνει και κάθε μέρα που περνάει εξελισσόμαστε. Ακόμα και αν θυμώσουμε σε έναν αγώνα ή στο γήπεδο, στο τέλος είμαστε μια ομάδα και στηρίζουμε η μία την άλλη. Αυτό κάναμε πάντα. Το να ξέρω ότι κάποιος ενδιαφέρεται για μένα είναι πολύ ευχάριστο και μου δημιουργεί ένα συναίσθημα που δεν μπορώ να εξηγήσω.
Cecilia Garcia Luna, #10: Γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ περήφανη για τις συμπαίκτριές μου και για το γεγονός ότι είμαστε ακόμα ενεργές. Ελπίζω να συνεχίσουμε την πορεία μας για πολύ καιρό ακόμα.
María de los Angeles Bautista Ruiz, #4: Όλα έχουν να κάνουν με τη συνύπαρξη. Είναι χαρά μου να είμαι σε αυτήν την ομάδα. Είναι πολύ διασκεδαστικό.
Ποια είναι μερικά από τα παρατσούκλια των συμπαικτριών σου;
Olga Irma Arey Islas, #5, ή "Ο γρύλος"
Aracely Rodríguez Vivas, #9: Πάντα αποκαλούσαμε τη συμπαίκτριά μου Olga "Ο γρύλος".
Olga Irma Arey Islas, #5: Όλοι έλεγαν πάντα ότι είμαι τόσο αδύνατη που θα μπορούσα να χωρέσω σε ένα σπιρτόκουτο.
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Aracely Rodríguez Vivas, #9, ή "Η καλλιτέχνιδα"
Olga Irma Arey Islas, #5: Δώσαμε στην Aracely το παρατσούκλι "Η καλλιτέχνιδα", επειδή όταν πήγαινε να κάνει ένα ντους, γυρνούσε με φτιαγμένα μαλλιά και μακιγιάζ, έτοιμη για έξω.
Guadalupe Morales Quirazco, #6: Πάντα λέγαμε: "έρχεται η καλλιτέχνιδα".
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Maria Gisela Limon Ortiz, #4, ή "H μπιπ μπιπ"
Maria Antonia Villegas Garcia, #13: Τη φωνάζουμε "H μπιπ μπιπ", γιατί είναι απίστευτα γρήγορη.
Ποια πλευρά σου βγαίνει προς τα έξω όταν παίζεις μπάσκετ και δεν φαίνεται πουθενά άλλου;
María Lourdes Mora Jiménez, #8: Τρέχω δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό. Δίνω τόσα πολλά που κάποιες φορές εντυπωσιάζομαι ακόμα και εγώ. Όλο μου το άγχος εξαφανίζεται. Το μπάσκετ με χαλαρώνει.
Ποια είναι η χαρακτηριστική βολή σου;
María de los Angeles Bautista Ruiz, #19: Είμαι αρκετά γρήγορη, γι' αυτό είμαι φόργουορντ. Οι χαρακτηριστικές βολές μου είναι τα λέι απ και τα σουτ μέσης απόστασης.
Guadalupe Morales Quirazco, #6: Μου αρέσει επίσης να πηγαίνω ακριβώς κάτω από το καλάθι και να σουτάρω.
Maria Elena Miron Herrera, #13: Είμαι φόργουορντ και η ειδικότητά μου είναι οι ραβέρσες και οι ελεύθερες βολές.
Maria Gisela Limon Ortiz, #4: Είμαι καλή στα σουτ μέσης απόστασης.
Georgina Silva Villegas, #16: Εμένα είναι τα τρίποντα και τα σουτ μέσης απόστασης.
Τι κάνετε όλες μαζί; Πώς περνάτε τον χρόνο σας μαζί εκτός γηπέδου;
Guadalupe Morales Quirazco, #6: Αγαπώ όλες μου τις συμπαίκτριες. Στηρίζουμε η μία την άλλη στα πάντα. Πάντα ψάχνουμε μια δικαιολογία για να συναντηθούμε, όποια μέρα έχουμε την ευκαιρία. Κάνουμε ωραία παρέα.
Olga Irma Arey Islas, #5: Η Conchita ήταν άρρωστη πριν κάποιες μέρες, ενώ η Toña χτύπησε και δεν αισθανόταν καλά. Μπορεί να μην είμαστε μαζί σε φυσικό επίπεδο, αλλά πάντα επικοινωνούμε μέσω του WhatsApp ή μιλάμε στο τηλέφωνο. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πάντα στηρίζουμε και είμαστε εκεί η μία για την άλλη.
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Τις τελευταίες επτά δεκαετίες, η στάση απέναντι στις αθλήτριες έχει αλλάξει πολύ, αλλά η θέα μιας abuela ("γιαγιά" στα Ισπανικά) που σουτάρει από τα έξι μέτρα εξακολουθεί να είναι επαναστατική. Τι ιστορία θα αφήσουν στο παιχνίδι; Η Lulu ελπίζει ότι η ομάδα Carta Blanca θα εμπνεύσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών να δραστηριοποιηθούν: "Ο αθλητισμός σημαίνει υγεία, φιλία, συντροφικότητα", αναφέρει.
Φαίνεται ότι λειτουργεί. Τις ημέρες του αγώνα, οι σύζυγοι, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα ανίψια των παικτριών κάνουν αισθητή την παρουσία τους πανηγυρίζοντας από τις κερκίδες και μετά το τελευταίο σφύριγμα δεν χάνουν την ευκαιρία να παίξουν λίγο μπάσκετ με τις ηρωίδες της πόλης τους.
Αυτή η ιστορία αναφέρθηκε τον Νοέμβριο του 2019.