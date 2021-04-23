Γυναικεία ομάδα μπάσκετ Carta Blanca

Εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες, μια ομάδα εξαιρετικών γυναικών φοράει φανέλες σε έντονο κίτρινο χρώμα και κερδίζει τις εντυπώσεις στο γήπεδο του μπάσκετ. Είναι πολύ περήφανες για την πατρίδα τους την Οριζάμπα, που ανήκει στις μαγικές πόλεις ή pueblos mágicos του Μεξικού. Πέρα από το καταπράσινο, ορεινό τοπίο, την ομίχλη που μοιάζει να είναι βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία και την έντονη αρχιτεκτονική σε φούξια και έντονες πρασινοκίτρινες αποχρώσεις, η Οριζάμπα είναι η έδρα της ομάδας Carta Blanca, που αποτελεί μια πηγή μαγείας από μόνη της.



Από τη στιγμή της ίδρυσής της το 1952, οι παίκτριες της Carta Blanca έχουν αψηφήσει τα στερεότυπα που αφορούν τις γυναίκες και τον αθλητισμό. Η Adela Ochoa Garcia, μια αθλήτρια με φυσικό ταλέντο και κοντά άσπρα μαλλιά, παίζει στην ομάδα από το ξεκίνημά της, εδώ και πάνω από 67 χρόνια. Θυμάται την εποχή που οι γυναίκες δεν έπρεπε να φορούν σορτς ή να κάνουν ποδήλατο, πόσο μάλλον να γνωρίσουν το κύμα αδρεναλίνης που σε κατακλύζει όταν η μπάλα του μπάσκετ φεύγει από τα χέρια σου και περνά μέσα από το καλάθι κάνοντας αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο που προκαλεί ευχαρίστηση. Το καλό είναι ότι οι ανταμοιβές αυτού του παιχνιδιού άξιζαν πάντα τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.