Συμβουλές υγιεινής διατροφής για δρομείς που έχουν πραγματικά αποτέλεσμα

Όταν παραμένεις συνεπής σε μια σωστή διατροφή, νιώθεις καλύτερα. Από την εμπειρία μας, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Μάλιστα, υπάρχουν και τεκμηριωμένα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Η καλή διατροφή μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές στο σώμα μας σε μικροσκοπικό επίπεδο.



Τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει το φαγητό που καταναλώνουμε τροφοδοτούν τα μιτοχόνδρια, τα οποία είναι οι κινητήρες των κυττάρων μας. Τα μιτοχόνδρια δίνουν ενέργεια για όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, όπως η αναπνοή, η παραγωγή σημαντικών ορμονών και η ευελιξία των μυών. "Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα του φαγητού τόσο περισσότερη ενέργεια δίνουμε στον οργανισμό μας", αναφέρει ο Brian St. Pierre, RD, Director of Nutrition στην Precision Nutrition, μια εταιρεία που παρέχει συμβουλές ευεξίας σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές.



"Η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων, λαχανικών, πρωτεϊνών και ελάχιστα επεξεργασμένων τροφών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διάθεσης, την αύξηση της ενέργειας και τη βελτίωση του ύπνου και της αποκατάστασης", αναφέρει ο St. Pierre. "Μακροπρόθεσμα, όλα αυτά θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τις επιδόσεις σου στο τρέξιμο".



Αν και αυτό φαίνεται αυτονόητο, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους δεν καταφέρνουμε να τραφούμε σωστά είναι ότι μας πιάνει τελειομανία. "Οι άνθρωποι υιοθετούν μια σκληροπυρηνική και απόλυτη προσέγγιση στη διατροφή τους", αναφέρει ο St. Pierre. "Έπειτα, τα παρατούν, επειδή δεν είναι βιώσιμη". Τι είναι, λοιπόν, βιώσιμο; Μικρές, υγιεινές αλλαγές που μπορούν εύκολα να γίνουν συνήθειες.



"Αντιμετώπισε τη διατροφή σου ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία", αναφέρει ο St. Pierre. "Αυτό σημαίνει να αναρωτηθείς ποιες διατροφικές επιλογές μπορείς να κάνεις που θα είναι απλώς λίγο καλύτερες από αυτές που έχεις τώρα". Για παράδειγμα, μπορείς να αποφασίσεις ότι θα πίνεις λιγότερα αναψυκτικά μέσα στη μέρα ή ότι θα αντικαταστήσεις ένα μπισκότο με ένα φρούτο στο μεσημεριανό σου γεύμα. Όπως λέει ο St. Pierre, αφού κάνεις αυτήν τη μικρή αλλαγή, συνέχισε να κάνεις στον εαυτό σου την ίδια ερώτηση κάθε εβδομάδα.



"Πριν καλά-καλά το καταλάβεις, θα έχεις μεταμορφώσει δραστικά τη διατροφή σου", λέει. Αυτό το είδος της αλλαγής δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα σε μια νύχτα.