Η πρωτοπορία της Hackney Wick FC

Η λονδρέζικη ποδοσφαιρική ομάδα που αλλάζει ζωές
Κοινότητα
Μέχρι το 2015, η ποδοσφαιρική ομάδα Hackney Wick δεν υπήρχε. Από τότε, ο ιδρυτής της έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινότητας εντός και εκτός γηπέδου.
"Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους".
Αυτά είναι τα λόγια του Bobby Kasanga, ιδρυτή της ποδοσφαιρικής ομάδας Hackney Wick FC στο Λονδίνο, τα οποία εκφράζουν ένα διαχρονικό αίσθημα που συναντά κανείς σε πόλεις και κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο: Το ποδόσφαιρο μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει μέσα σε μια νύχτα. Συμβαίνει επειδή υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Bobby, που αφιέρωσε πολλά χρόνια για να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του. Μετά την αποφυλάκισή του το 2015, ο Bobby ήθελε να αλλάξει τη ζωή και την κοινότητά του, η οποία είχε στιγματιστεί από τη βία των συμμοριών, αλλά και την υποβάθμιση της περιοχής. Έτσι, αποφάσισε να ιδρύσει τη Hackney Wick F.C., πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα για να συγκεντρώσει χρήματα από τη γειτονιά. Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, εκατοντάδες άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, είναι μέλη της Hackney Wick F.C.
Στη νέα μας σειρά με τίτλο "From the Grounds Up" θα παρουσιάσουμε το προφίλ ατόμων από όλο τον κόσμο που ξέρουν ότι μπορούν να αλλάξουν τόσο τις κοινότητές τους όσο και τον κόσμο μέσα από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.
Δες το πρώτο επεισόδιο παραπάνω, διάβασε περισσότερα από τους ανθρώπους της Hackney Wick F.C. παρακάτω και έχε τον νου σου για τα προσεχή επεισόδια σχετικά με την ομάδα Paris Alesia F.C., καθώς και τη Fitzroy Lions από τη Μελβούρνη.
Ο παίκτης
"Ο Bobby έχει επηρεάσει ολόκληρο το Χάκνεϊ με καταλυτικό τρόπο. Με βοήθησε να βρω δουλειά, ενώ έχει βοηθήσει και πολλούς άλλους παίκτες με πολλές άλλες ευκαιρίες, ώστε να κάνουμε πραγματικά το καλύτερο για τον εαυτό μας".
Jayden
Προπονητής και παίκτης
Ο υποστηρικτής
"Είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια, φεύγουμε όλοι μαζί, ταξιδεύουμε όλοι μαζί για τους εκτός έδρας αγώνες. Το λατρεύω. Πραγματικά το λατρεύω. Την προηγούμενη σεζόν παίξαμε για το Κύπελλο Αγγλίας εκτός έδρας και πήραμε μαζί μας 50 άτομα. Ήταν μια εξαιρετική μέρα. Χάσαμε τον αγώνα, αλλά και πάλι ήταν μια σπουδαία μέρα".
Pete "the Wickerman"
Υποστηρικτής της ομάδας
Η εθελόντρια
"Το Hackney Wick χρειάζεται μια ομάδα όπως αυτή. Στο παρελθόν, τα παιδιά σύχναζαν απλώς στους δρόμους, υπήρχε έντονη αντιπαλότητα και η κοινότητα δεν είχε καμία συνοχή. Η ομάδα έχει ενώσει ολόκληρη την περιοχή".
Kelly
Εθελόντρια
Αυτή η ιστορία αναφέρθηκε τον Ιούνιο του 2019.