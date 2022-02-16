Η πρωτοπορία της Hackney Wick FC

"Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους".



Αυτά είναι τα λόγια του Bobby Kasanga, ιδρυτή της ποδοσφαιρικής ομάδας Hackney Wick FC στο Λονδίνο, τα οποία εκφράζουν ένα διαχρονικό αίσθημα που συναντά κανείς σε πόλεις και κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο: Το ποδόσφαιρο μπορεί να κάνει τη διαφορά.



Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει μέσα σε μια νύχτα. Συμβαίνει επειδή υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Bobby, που αφιέρωσε πολλά χρόνια για να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του. Μετά την αποφυλάκισή του το 2015, ο Bobby ήθελε να αλλάξει τη ζωή και την κοινότητά του, η οποία είχε στιγματιστεί από τη βία των συμμοριών, αλλά και την υποβάθμιση της περιοχής. Έτσι, αποφάσισε να ιδρύσει τη Hackney Wick F.C., πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα για να συγκεντρώσει χρήματα από τη γειτονιά. Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, εκατοντάδες άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, είναι μέλη της Hackney Wick F.C.



Στη νέα μας σειρά με τίτλο "From the Grounds Up" θα παρουσιάσουμε το προφίλ ατόμων από όλο τον κόσμο που ξέρουν ότι μπορούν να αλλάξουν τόσο τις κοινότητές τους όσο και τον κόσμο μέσα από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.



Δες το πρώτο επεισόδιο παραπάνω, διάβασε περισσότερα από τους ανθρώπους της Hackney Wick F.C. παρακάτω και έχε τον νου σου για τα προσεχή επεισόδια σχετικά με την ομάδα Paris Alesia F.C., καθώς και τη Fitzroy Lions από τη Μελβούρνη.