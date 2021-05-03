Ακολούθησε τις ασκήσεις "χρυσής ώρας" της παγκόσμιας παίκτριας ποδοσφαίρου Ada Hegerberg για να πετύχεις τους στόχους σου

Μην αγχώνεσαι: παρά το εντυπωσιακό της όνομα, μια χρυσή ώρα είναι κάτι που μπορείς να δημιουργήσεις πολύ απλά μόνος σου. Απλώς διάλεξε τη δραστηριότητα που σε ευχαριστεί και στην οποία θα μπορούσες να βελτιωθείς. Μετά, αποφάσισε πόσο θα διαρκεί αυτή η "ώρα", πόσο συχνά θα την απολαμβάνεις και αν θα την αφιερώνεις μόνο στον εαυτό σου ή θα την απολαμβάνεις παρέα με μερικά άλλα άτομα.



"Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις", λέει η Cacioppo, αλλά η "ώρα" σου θα πρέπει να έχει αρκετή διάρκεια ώστε να απορροφηθείς από τη δραστηριότητά σου (περίπου 20 λεπτά ή περισσότερο) και να είναι αρκετά περιστασιακή, ώστε να ανυπομονείς για τον ερχομό της (μπορεί να είναι μία φορά την ημέρα, την εβδομάδα, τον μήνα ή την εποχή). Βάλε το τηλέφωνό σου στη λειτουργία Μην ενοχλείτε, κλείσε το ημερολόγιό σου και, γενικά, κάνε ό,τι μπορείς για να προστατεύσεις αυτήν την ώρα, προσθέτει. |



Όμως, τι πρέπει να κάνεις στη διάρκεια της χρυσής ώρας σου; Επανάλαβε τις βασικές δεξιότητες που έμαθες στα πρώτα σου βήματα, ιδίως εκείνες που έχεις καιρό να εξασκήσεις, λέει η Cacioppo. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να παρατηρήσεις αν χαμογελάς στη διάρκεια της χρυσής ώρας σου. Αν όχι, τότε πιθανώς να εστιάζεις στο λάθος πράγμα. Επομένως, αναπροσάρμοσε τις προτεραιότητές σου μέχρι να νιώσεις τη χαρά να πηγάζει από μέσα σου. Όταν τα καταφέρεις, ίσως η λάμψη που εκπέμπεις να είναι ιδανική για την τέλεια φωτογραφία σου, είτε επιλέξεις να την τραβήξεις είτε όχι.