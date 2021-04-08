Δίπλα στον πάγκο στην πόλη Gajnice της Κροατίας

Ένα μουντό απόγευμα στο εργατικό προάστιο της Gajnice στην Κροατία, ένα μικρό πλήθος τριγυρίζει στην τελική γραμμή ενός γηπέδου μπάσκετ. Το απαλό, κίτρινο φως φωτίζει τις σιλουέτες τους, με τις σκιές να ορθώνονται στις επιβλητικές πολυκατοικίες που περιβάλλουν το γήπεδο. Λευκά ταξί πηγαινοέρχονται και μέσα από τον συρμάτινο φράχτη περνάνε τα τρένα, ο ήχος από τις ρόδες πάνω στις ράγες σαν ένα ρυθμικό soundtrack που δίνει ρυθμό στην ατμόσφαιρα.



Αυτό είναι το διάσημο Taxi Court της Gajnice. Το στολίδι της γειτονιάς, το κέντρο των δραστηριοτήτων της πόλης. Είναι το σημείο όπου οι άνθρωποι σταματούν για να μιλήσουν, να χαλαρώσουν και, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, να παίξουν μπάσκετ. Κάτω από τον βραδινό ουρανό, αρχίζει να πέφτει ψιλόβροχο, σκουραίνοντας την κηλιδωμένη άσφαλτο, αλλά κανένας δεν βιάζεται. Ανταλλάζουν παλιά αστειάκια, πιάνουν την κουβέντα, λένε τα νέα τους. Πολλοί από τους παίκτες έχουν φτάσει με τα πόδια από κοντινά διαμερίσματα ή έχουν σταματήσει με το αμάξι στον δρόμο προς το σπίτι με τα ρούχα της δουλειάς, αλλάζοντας μέσα στα αυτοκίνητά τους.



"Ωραία, πάμε", ακούγεται μια βαθιά φωνή στα Κροατικά.