Δίπλα στον πάγκο στην πόλη Gajnice της Κροατίας

Η δυναμική επάνοδος ενός γηπέδου σε μια γειτονιά της Κροατίας
Κοινότητα
Μια νέα γενιά Κροατών μπασκετμπολιστών ανακαίνισε το γήπεδο της περιοχής και ένωσε τη γειτονιά.
Ένα μουντό απόγευμα στο εργατικό προάστιο της Gajnice στην Κροατία, ένα μικρό πλήθος τριγυρίζει στην τελική γραμμή ενός γηπέδου μπάσκετ. Το απαλό, κίτρινο φως φωτίζει τις σιλουέτες τους, με τις σκιές να ορθώνονται στις επιβλητικές πολυκατοικίες που περιβάλλουν το γήπεδο. Λευκά ταξί πηγαινοέρχονται και μέσα από τον συρμάτινο φράχτη περνάνε τα τρένα, ο ήχος από τις ρόδες πάνω στις ράγες σαν ένα ρυθμικό soundtrack που δίνει ρυθμό στην ατμόσφαιρα.
Αυτό είναι το διάσημο Taxi Court της Gajnice. Το στολίδι της γειτονιάς, το κέντρο των δραστηριοτήτων της πόλης. Είναι το σημείο όπου οι άνθρωποι σταματούν για να μιλήσουν, να χαλαρώσουν και, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, να παίξουν μπάσκετ. Κάτω από τον βραδινό ουρανό, αρχίζει να πέφτει ψιλόβροχο, σκουραίνοντας την κηλιδωμένη άσφαλτο, αλλά κανένας δεν βιάζεται. Ανταλλάζουν παλιά αστειάκια, πιάνουν την κουβέντα, λένε τα νέα τους. Πολλοί από τους παίκτες έχουν φτάσει με τα πόδια από κοντινά διαμερίσματα ή έχουν σταματήσει με το αμάξι στον δρόμο προς το σπίτι με τα ρούχα της δουλειάς, αλλάζοντας μέσα στα αυτοκίνητά τους.
"Ωραία, πάμε", ακούγεται μια βαθιά φωνή στα Κροατικά.
"Βάλαμε αυτό το γήπεδο, αυτήν τη γειτονιά, στον χάρτη".
Ivan Krizmanic
Στο λεπτό, τα επιπλέον ρούχα βγαίνουν, τα κορδόνια σφίγγονται. Ξεκινά ένα παιχνίδι 5 εναντίον 5 σε γρήγορο ρυθμό. Στο Taxi Court, το στιλ παιχνιδιού θα περιγραφόταν μόνο ως απόλυτα σωματικό. Σπανίως δίνονται φάουλ και όταν οι παίκτες κατευθύνονται προς την μπασκέτα, συνήθως πληρώνουν το τίμημα. Θα ήταν λίγο να πούμε ότι στη διάρκεια των παιχνιδιών ανάβουν τα αίματα. "Πάντα είχαμε έναν πιο άγριο τρόπο παιχνιδιού", λέει ο Ivan Krizmanic, ένας απόλυτα χαλαρός γκαρντ με μια σταυρωτή ντρίπλα που είναι γνωστό ότι σπάει αστραγάλους. "Δεν υποχωρούμε, δεν υπάρχουν εύκολοι πόντοι".
Εδώ, ο σεβασμός στο γήπεδο είναι ύψιστης σημασίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της γειτονιάς. Κάθε καλοκαίρι, όταν το Taxi Court φιλοξενεί το ετήσιο τουρνουά 3x3, παίκτες από γειτονικές πόλεις και, πιο πρόσφατα, γειτονικές χώρες, έρχονται για να αντιμετωπίσουν στα ίσα την τοπική ομάδα. "Αυτό που θες είναι να τους κερδίσεις και να πεις: 'Ήρθαν στην Gajnice. Αυτό είναι το γήπεδό μας. Ίσως τα καταφέρετε κάποια άλλη φορά.'", αναφέρει ο Ivan.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι στο Taxi Court. Για πολλά χρόνια, η παιδική χαρά ήταν ερειπωμένη, μέχρι που μια νέα γενιά ασχολήθηκε με την ανακαίνιση του γηπέδου. "Αλλάξαμε τα ταμπλό, σχεδιάσαμε τις γραμμές, πήραμε τους δικούς μας προβολείς", λέει ο Miroslav Josic, ένας έμπειρος βετεράνος του γηπέδου. Από τότε, έχει γίνει ένα μέρος για το οποίο νιώθουν περηφάνια. "Βάλαμε αυτό το γήπεδο, αυτήν τη γειτονιά, στον χάρτη", προσθέτει ο Ivan. "Κανένας δεν γνώριζε καν για αυτό πριν αρχίσουμε να παίζουμε και να το διαφημίζουμε".
Το σημαντικό είναι ότι το γήπεδο έχει επίσης γίνει ένα μέρος όπου συγκεντρώνονται νεότερες και παλιότερες γενιές, είτε παίζουν είτε όχι. "Όλοι έρχονται σε αυτό το γήπεδο. Όλες οι ηλικιακές ομάδες, από μικρά πεντάχρονα, μέχρι άτομα 50, 60 ετών", λέει ο Ivan. "Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι".
Ενώ το γήπεδο συνεχίζει να λαμβάνει διεθνή αναγνώριση, η τοπική καθημερινή ομάδα έχει παραμείνει μια μικρή, αλλά στενά δεμένη οικογένεια. Τα μέλη της κοινότητας προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις: φαρμακοποιοί, μπάρμαν, δικηγόροι και εργάτες σε αποθήκες, με κοινό σημείο αναφοράς το παιχνίδι που λατρεύουν. Μιλάνε καθημερινά ανταλλάσσοντας μηνύματα σε μια ομαδική συνομιλία, όπου κανονίζουν ματς και, συχνά, μπύρες μετά τον αγώνα. "Τα άτομα που παίζουν μαζί μου είναι αδέρφια", λέει ο Miroslav. "Όχι μόνο φίλοι".