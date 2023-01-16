Nike FC

Με την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το FM Broadcast και η Nike FC παρουσιάζουν μια εκ βαθέων συζήτηση με τον Mayowa Quadri από τη Μεγάλη Βρετανία, αρθρογράφο του Versus, τον John Adekunle από τη Γερμανία, παιδί της Darwin FC, τη Founé Diawara από τη Γαλλία, συνιδρύτρια των Les Hijabeuses, και τον Taiwo Awoniyi από τη Νιγηρία, επιθετικό που παίζει στην Premier League, με θέμα τις εμπειρίες τους στον αθλητισμό και στη ζωή. Στόχος τους είναι να μοιραστούν μια προοπτική ποικιλομορφίας στη συζήτηση γύρω από το ποδόσφαιρο, ώστε να δημιουργήσουν ένα καλύτερο και χωρίς διακρίσεις μέλλον για όλους.