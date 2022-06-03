Πώς να βρεις την αυτοπεποίθησή σου, σύμφωνα με την κορυφαία πρώην κολυμβήτρια Amanda Beard

Podcast "Trained": Νιώσε αυτοπεποίθηση για το σώμα σου με την Amanda Beard
Καθοδήγηση
Η Amanda Beard πάλευε με την αμφισβήτηση του εαυτού της και την εικόνα του σώματός της σε όλη την επαγγελματική της πορεία στην κολύμβηση. Μέχρι που βρήκε τη φωνή της.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Η Amanda Beard μεγάλωσε στα φώτα της δημοσιότητας. Ανέβηκε στο ολυμπιακό βάθρο σε ηλικία 14 ετών, συγκέντρωσε οκτώ τίτλους σε εθνικούς αγώνες κολύμβησης στις ΗΠΑ και εμφανίστηκε στα εξώφυλλα πολλών αθλητικών και lifestyle περιοδικών. Όμως, πέρα από τη λάμψη και τη δόξα, βίωσε επίσης την επικριτική πλευρά των μέσων, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη διαταραχή σωματικής δυσμορφίας, στην κατάθλιψη και στον αυτοτραυματισμό. Σε αυτό το επεισόδιο, η Amanda συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μοιράζεται τη δική της ιστορία ενηλικίωσης ως νεαρή γυναίκα στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Μιλά για τις πιέσεις που δέχονται ειδικά οι γυναίκες αθλήτριες και εξηγεί γιατί μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβείς. Έχοντας βρει την αυτοπεποίθηση και τη χαρά στην πισίνα από μικρή, μας λέει επίσης πώς οι αθλητές και οι οικείοι τους μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στην αυτοεκτίμηση και την ευεξία.
"Βλέπω πολλές νεαρές αθλήτριες να παρατούν τα σπορ όταν φτάνουν στην εφηβεία και βιώνουν όλες αυτές τις αλλαγές, επειδή αποθαρρύνονται. Είναι μια πραγματική δοκιμασία".
Amanda Beard
Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια κολύμβησης και συγγραφέας
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.