Η συλλογή Nike Football x LEGO® για παιδιά κάνει το ποδόσφαιρο ακόμα πιο παιχνιδιάρικο
Νέα για προϊόντα
Η Nike Football και ο όμιλος LEGO ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συναρπαστική συλλογή για παιδιά αφιερωμένη στην ποδοσφαιρική κουλτούρα. Τα αγαπημένα ποδοσφαιρικά παπούτσια της Nike Football, το εμβληματικό sneaker Air Max 95, ασορτί ποδοσφαιρικές εμφανίσεις και sportswear αποκτούν μια παιχνιδιάρικη πινελιά LEGO®.
- Η Συλλογή Nike Football x LEGO® περιλαμβάνει παιχνιδιάρικα ποδοσφαιρικά παπούτσια, καθώς και παπούτσια και ρούχα για παιδιά εμπνευσμένα από το ποδόσφαιρο, με έντονα χρώματα, χαριτωμένα σχέδια, εντυπωσιακά animal print και μοτίβα εμπνευσμένα από τις δημιουργίες LEGO.
- Η συλλογή περιλαμβάνει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια Jr. Mercurial και Jr. Tiempo Streetgato, δύο νέες εκδόσεις του Air Max 95 για παιδιά, ποδοσφαιρικές στολές και αθλητικά ρούχα εμπνευσμένα από το ποδόσφαιρο.
- Οι φανέλες και τα σορτς διαθέτουν την ισχυρή τεχνολογία αερισμού Aero-FIT της Nike για δροσερή και στεγνή αίσθηση στα παιδιά, ενώ το νέο ποδοσφαιρικό παπούτσι Mercurial είναι φτιαγμένο με τεχνολογία απόδοσης που βασίζεται στην ταχύτητα.
- Η συλλογή κυκλοφόρησε στις 4 Ιουνίου 2026 και είναι τώρα διαθέσιμη παγκοσμίως στο nike.com, στο LEGO.com και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
Με τον ενθουσιασμό που δημιουργείται γύρω από το ποδόσφαιρο το καλοκαίρι του 2026, τα παιδιά μπορούν τώρα να μπουν στη δράση με τη Συλλογή Nike x LEGO® Football, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο. Αυτή η νέα συνεργασία μεταξύ της Nike και του ομίλου LEGO δίνει μια δημιουργική, παιχνιδιάρικη και γεμάτη ενέργεια πινελιά στον εξοπλισμό Nike Football, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκφράσουν τη μοναδική τους προσωπικότητα μέσα από έντονα χρώματα και τολμηρό σχέδιο. Συνδυάζοντας τις καινοτομίες σχεδιασμού της LEGO με την τεχνολογία υψηλών επιδόσεων της Nike σε παπούτσια και αθλητικά ρούχα, η συλλογή προσφέρει κάτι για κάθε νεαρό φίλαθλο ποδοσφαίρου ή/και λάτρεις της LEGO.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας της επωνυμίας, οι εμβληματικές μίνι φιγούρες είναι οι πρωταγωνιστές, ντυμένες με τον εξοπλισμό ποδοσφαίρου Nike από τη νέα συλλογή.
"Η Nike ήταν πάντα η επιτομή του δημιουργικού, ενστικτώδους ποδοσφαίρου", λέει ο Andre Simmons, Creative Director of Brand Initiatives της Nike. "Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στα παιδιά ότι το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση. Για τους παλιούς φαν, είναι μια υπενθύμιση της χαράς που ένιωθαν όταν έβλεπαν τους αγαπημένους τους παίκτες να κάνουν όλα εκείνα τα αδιανόητα πράγματα. Προσφέρει κάτι για όλους."
Τι περιλαμβάνει η Συλλογή Nike Football x LEGO®;
Η συλλογή για παιδιά περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς τύπους ποδοσφαιρικών παπουτσιών, δύο νέες εκδόσεις του αγαπημένου αθλητικού παπουτσιού lifestyle Air Max 95, ποδοσφαιρικές στολές, φανέλες, σορτς, αθλητικά ρούχα και αξεσουάρ.
Ποδοσφαιρικά παπούτσια
Αυτές οι δύο σιλουέτες ποδοσφαιρικού παπουτσιού, που αποτελούν το επίκεντρο της συλλογής, είναι μια φιλική προς τα παιδιά μεταμόρφωση δύο εμβληματικών μοντέλων ποδοσφαιρικών παπουτσιών της Nike. Βοηθούν μια νέα γενιά οπαδών να συνδεθεί με το άθλημα και να κάνει το ποδόσφαιρο δικό της, εκφράζοντας παράλληλα την παιχνιδιάρικη ενέργεια και τη δημιουργικότητά της.
Jr. Mercurial Vapor Pro και Academy: Τα παπούτσια Jr. Mercurial Vapor Pro και Academy έχουν σχεδιαστεί για ταχύτητα και για να τραβούν τα βλέμματα. Προορίζονται για παιχνίδι σε σκληρό έδαφος και σε διάφορες επιφάνειες εξωτερικού χώρου. Με το σχέδιο πάνθηρα από τουβλάκια LEGO®, τα παπούτσια είναι διαθέσιμα σε έντονο ροζ χρώμα με πορτοκαλί λογότυπο Swoosh και σε μοβ χρώμα με πράσινο φωσφοριζέ λογότυπο Swoosh.
Jr. Tiempo Streetgato: Το Jr. Tiempo Streetgato έχει επίσης εντυπωσιακή εμφάνιση σε πορτοκαλί, μαύρο και λευκό, με μια διάθεση street-style, εντυπωσιακά σχέδια με τουβλάκια LEGO και μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα Jr. Mercurial Vapor Pro και Academy, τα Jr. Tiempo Streetgato είναι σχεδιασμένα για παιχνίδι σε μικρές ομάδες και σε εσωτερικούς χώρους.
Παπούτσια lifestyle
Δύο νέες εκδόσεις του εμβληματικού Air Max 95 για παιδιά αποτυπώνουν την ποδοσφαιρική κουλτούρα.
Ρούχα
Οι ασορτί ποδοσφαιρικές εμφανίσεις και τα αθλητικά ρούχα θα χαρίσουν στα παιδιά όμορφη εμφάνιση και αίσθηση δροσιάς, άνεσης και σιγουριάς στο γήπεδο.
Σετ Aero-FIT Match: Με την ενσωμάτωση της Nike Aero-FIT, της καινοτόμου τεχνολογίας αερισμού της επωνυμίας, αυτά τα σετ θα προσφέρουν στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση ενώ παίζουν όλη μέρα. Οι ασορτί φανέλες και τα σορτς διαθέτουν σχεδιαστικά στοιχεία, όπως γραφικά με ιαγουάρους και δηλητηριώδεις βατράχους, μοτίβα με τουβλάκια LEGO και ιριδίζουσες λεπτομέρειες με σήματα. Η επιρροή της LEGO φαίνεται περαιτέρω με στοιχεία εμπνευσμένα από τις μινιατούρες LEGO και ρεαλιστικά μοτίβα από τουβλάκια LEGO που μοιάζουν με φωτογραφίες.
Φανέλα Hollywood Keepers: Με το μοτίβο της εμπνευσμένο από τα τουβλάκια LEGO, αυτή η αποκλειστική φανέλα είναι το καλύτερο κομμάτι της συλλογής ρούχων.
Σχέδια και αξεσουάρ αθλητικών ρούχων: Επιπλέον αθλητικά ρούχα, με περισσότερες λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες, ολοκληρώνουν τη συλλογή.
Πού να τα αγοράσεις
Η συλλογή Nike Football x LEGO® είναι τώρα διαθέσιμη στο nike.com, στο LEGO.com και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής μετά την παγκόσμια κυκλοφορία της στις 4 Ιουνίου 2026.
Συχνές ερωτήσεις
Ποια παπούτσια περιλαμβάνει η Συλλογή Nike x LEGO®;
Η συλλογή Nike Football x LEGO® περιλαμβάνει δύο νέα ποδοσφαιρικά παπούτσια Nike για παιδιά: τα Jr. Mercurial και τα Jr. Tiempo Streetgato. Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει δύο νέες εκδόσεις του Nike Air Max 95 σε παιδικά μεγέθη.
Τι είναι η τεχνολογία Aero-FIT;
Η Aero-FIT, που υπάρχει στις φανέλες και τα σορτς Nike x LEGO, είναι η καινοτόμος τεχνολογία αερισμού της Nike, σχεδιασμένη για να σου προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση όταν ιδρώνεις. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υφασμάτινα απορρίμματα, το υλικό υψηλών επιδόσεων είναι επίσης φιλικό προς το περιβάλλον.
Πού μπορώ να αγοράσω τη Συλλογή ποδοσφαίρου Nike x LEGO®;
Η συλλογή ποδοσφαίρου Nike x LEGO πωλείται στο nike.com, στο LEGO.com και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
Είναι διαθέσιμη η ποδοσφαιρική Συλλογή Nike x LEGO® εκτός των ΗΠΑ;
Ναι, αυτή η συνεργασία μεταξύ Nike και Lego διατίθεται παγκοσμίως.