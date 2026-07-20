Με τον ενθουσιασμό που δημιουργείται γύρω από το ποδόσφαιρο το καλοκαίρι του 2026, τα παιδιά μπορούν τώρα να μπουν στη δράση με τη Συλλογή Nike x LEGO® Football, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο. Αυτή η νέα συνεργασία μεταξύ της Nike και του ομίλου LEGO δίνει μια δημιουργική, παιχνιδιάρικη και γεμάτη ενέργεια πινελιά στον εξοπλισμό Nike Football, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκφράσουν τη μοναδική τους προσωπικότητα μέσα από έντονα χρώματα και τολμηρό σχέδιο. Συνδυάζοντας τις καινοτομίες σχεδιασμού της LEGO με την τεχνολογία υψηλών επιδόσεων της Nike σε παπούτσια και αθλητικά ρούχα, η συλλογή προσφέρει κάτι για κάθε νεαρό φίλαθλο ποδοσφαίρου ή/και λάτρεις της LEGO.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας της επωνυμίας, οι εμβληματικές μίνι φιγούρες είναι οι πρωταγωνιστές, ντυμένες με τον εξοπλισμό ποδοσφαίρου Nike από τη νέα συλλογή.

"Η Nike ήταν πάντα η επιτομή του δημιουργικού, ενστικτώδους ποδοσφαίρου", λέει ο Andre Simmons, Creative Director of Brand Initiatives της Nike. "Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στα παιδιά ότι το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση. Για τους παλιούς φαν, είναι μια υπενθύμιση της χαράς που ένιωθαν όταν έβλεπαν τους αγαπημένους τους παίκτες να κάνουν όλα εκείνα τα αδιανόητα πράγματα. Προσφέρει κάτι για όλους."