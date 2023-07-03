Ποδοσφαιρικές ασκήσεις προπόνησης για κορίτσια - Nike

Κάνε ρολό ένα ζευγάρι κάλτσες, είτε καθαρές είτε βρώμικες, και πάρε ένα άδειο καλάθι απλύτων, έναν κάδο ή μια τσάντα.

Εύκολη εκδοχή

• Τοποθέτησε το καλάθι τέσσερα βήματα μακριά σου.

• Κράτησε την μπάλα που έχεις δημιουργήσει με τις κάλτσες στο χέρι σου.

• Ρίξε την μπάλα και κλότσησέ* την προς το καλάθι.

• Θα κερδίζεις πέντε πόντους κάθε φορά που καταφέρνεις να τη βάλεις μέσα στο καλάθι.

• Θα κερδίζεις έναν πόντο κάθε φορά που καταφέρνεις να χτυπήσεις το καλάθι. Πόσους πόντους μπορείς να συγκεντρώσεις μετά από δέκα προσπάθειες;

• Μπορείς να ξεπεράσεις την καλύτερή σου βαθμολογία;

Εκδοχή μέτριας δυσκολίας

• Όταν νιώσεις ότι το 'χεις, δοκίμασε με το άλλο σου πόδι, το μη κυρίαρχο.

• Αν βάλεις καλάθι, κερδίζεις δέκα πόντους.

• Αν χτυπήσεις το καλάθι, κερδίζεις πέντε πόντους.

• Μπορείς να ξεπεράσεις την καλύτερή σου βαθμολογία; Πώς τα κατάφερες;

Με φίλους και οικογένεια

• Όταν νιώσεις ότι το 'χεις, προκάλεσε έναν φίλο ή ένα μέλος της οικογένειάς σου στο ίδιο παιχνίδι.

• Παίξτε εναλλάξ μέχρι να κάνετε και οι δύο δέκα προσπάθειες. Ποιος συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία; Πώς τα κατάφερε;

• Τι μπορείς να μάθεις από τις προσπάθειες του συμπαίκτη σου;

• Πες στον συμπαίκτη σου δύο πράγματα που νομίζεις ότι έκανε σωστά όταν ήταν η σειρά του.

*Μπορείς, επίσης, να του πετάξεις τις κάλτσες σου αν το θέλεις!