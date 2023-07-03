Ποδοσφαιρικές ασκήσεις προπόνησης για κορίτσια - Nike

Σε συνεργασία με τη Rebel Girls
Δυναμικές ασκήσεις
Το ποδόσφαιρο είναι από τη φύση του ένα διασκεδαστικό άθλημα. Και αυτήν ακριβώς την πτυχή του θελήσαμε να αποτυπώσουμε στις ασκήσεις που δημιουργήσαμε. Δοκίμασε να κάνεις αυτές τις ασκήσεις, βελτίωσε τις δεξιότητές σου και προκάλεσε φίλους και οικογένεια. Ας ξεκινήσουμε!
Άσκηση: Βγάλε τις κάλτσες
Κάνε ρολό ένα ζευγάρι κάλτσες, είτε καθαρές είτε βρώμικες, και πάρε ένα άδειο καλάθι απλύτων, έναν κάδο ή μια τσάντα.
Εύκολη εκδοχή
• Τοποθέτησε το καλάθι τέσσερα βήματα μακριά σου.
• Κράτησε την μπάλα που έχεις δημιουργήσει με τις κάλτσες στο χέρι σου.
• Ρίξε την μπάλα και κλότσησέ* την προς το καλάθι.
• Θα κερδίζεις πέντε πόντους κάθε φορά που καταφέρνεις να τη βάλεις μέσα στο καλάθι.
• Θα κερδίζεις έναν πόντο κάθε φορά που καταφέρνεις να χτυπήσεις το καλάθι. Πόσους πόντους μπορείς να συγκεντρώσεις μετά από δέκα προσπάθειες;
• Μπορείς να ξεπεράσεις την καλύτερή σου βαθμολογία;
Εκδοχή μέτριας δυσκολίας
• Όταν νιώσεις ότι το 'χεις, δοκίμασε με το άλλο σου πόδι, το μη κυρίαρχο.
• Αν βάλεις καλάθι, κερδίζεις δέκα πόντους.
• Αν χτυπήσεις το καλάθι, κερδίζεις πέντε πόντους.
• Μπορείς να ξεπεράσεις την καλύτερή σου βαθμολογία; Πώς τα κατάφερες;
Με φίλους και οικογένεια
• Όταν νιώσεις ότι το 'χεις, προκάλεσε έναν φίλο ή ένα μέλος της οικογένειάς σου στο ίδιο παιχνίδι.
• Παίξτε εναλλάξ μέχρι να κάνετε και οι δύο δέκα προσπάθειες. Ποιος συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία; Πώς τα κατάφερε;
• Τι μπορείς να μάθεις από τις προσπάθειες του συμπαίκτη σου;
• Πες στον συμπαίκτη σου δύο πράγματα που νομίζεις ότι έκανε σωστά όταν ήταν η σειρά του.
*Μπορείς, επίσης, να του πετάξεις τις κάλτσες σου αν το θέλεις!
Άσκηση: Πόσες επαφές με την μπάλα
Κάνε έναν μικρό κύκλο στο έδαφος ή το πάτωμα χρησιμοποιώντας κώνους, κιμωλία, τουβλάκια ή ό,τι άλλο μπορείς να βρεις! Μετά, πάρε μια μπάλα ποδοσφαίρου.
Εύκολη εκδοχή
• Ρύθμισε ένα χρονόμετρο στα 30 δευτερόλεπτα.
• Πόσες φορές μπορείς να ακουμπήσεις την μπάλα με τα πόδια σου μέσα στο χρονικό διάστημα των 30 δευτερολέπτων, χωρίς η μπάλα να φύγει από τον κύκλο;
• Μπορείς να ξεπεράσεις την καλύτερή σου βαθμολογία;
Εκδοχή μέτριας δυσκολίας
• Ρύθμισε ένα χρονόμετρο στα 30 δευτερόλεπτα.
• Αυτήν τη φορά, δοκίμασε να ακουμπήσεις την μπάλα με όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά μέρη του ποδιού σου, όπως τα δάχτυλα, τα κορδόνια, τη σόλα, τη φτέρνα και την εσωτερική/εξωτερική πλευρά του ποδιού σου.
• Πόσες φορές μπορείς να ακουμπήσεις την μπάλα μέσα στο χρονικό διάστημα των 30 δευτερολέπτων;
• Για μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, ρύθμισε ξανά το χρονόμετρο και προσπάθησε να παίξεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις το ίδιο μέρος του ποδιού σου δύο φορές στη σειρά.
• Τι έκανες καλά όταν πέτυχες την καλύτερη βαθμολογία σου;
Με φίλους και οικογένεια
• Όταν νιώθεις ότι το 'χεις, ζήτησε από έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς σου να κάνετε μαζί την πρόκληση.
• Δες πόσες επαφές μπορείς να πετύχεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, αλλά αυτήν τη φορά θα παίζετε εναλλάξ.
• Σκεφτείτε πώς μπορείτε να καταφέρετε τις περισσότερες επαφές ως ομάδα.
Άσκηση: Νίκησε τον τοίχο
Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια μπάλα και έναν τοίχο. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν!
Εύκολη εκδοχή
• Κλότσησε την μπάλα στον τοίχο σαν να δίνεις πάσα σε έναν φίλο.
• Όταν επιστρέψει σε σένα, προσπάθησε να τη σταματήσεις ή να την κλοτσήσεις ξανά με διαφορετικό μέρος του ποδιού σου κάθε φορά.
• Πόσα διαφορετικά μέρη του ποδιού σου μπορείς να χρησιμοποιήσεις; Μπορείς να διατηρήσεις τον έλεγχο της μπάλας;
Εκδοχή μέτριας δυσκολίας
• Αυτήν τη φορά, ρίξε την μπάλα πιο ψηλά στον τοίχο.
• Προσπάθησε να σταματήσεις την μπάλα ή να την πασάρεις ξανά στον τοίχο, αλλά αυτήν τη φορά χρησιμοποίησε διαφορετικό μέρος του σώματός σου, όπως το στήθος, το κεφάλι και άλλα μέρη του ποδιού σου.
• Πόσα διαφορετικά μέρη του σώματός σου μπορείς να χρησιμοποιήσεις;
Με φίλους και οικογένεια
• Όταν νιώθεις ότι το 'χεις, ζήτησε από έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς σου να κάνετε μαζί την πρόκληση.
• Πόσες φορές μπορείτε να πασάρετε και να σταματήσετε την μπάλα χρησιμοποιώντας τα πόδια σας ως ομάδα;
• Μπορείτε να σταματήσετε την μπάλα με διαφορετικό μέρος του ποδιού σας κάθε φορά;
• Αν θέλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε τις δεξιότητές σας ως αντίπαλοι. Δοκιμάστε να πασάρετε την μπάλα ο ένας στον άλλο με διαφορετικούς τρόπους για να δυσκολέψετε τον άλλον να σταματήσει την μπάλα.
• Μην ξεχάσετε να υποστηρίζετε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον για καλύτερες επιδόσεις!
Άσκηση: μπόουλινγκ
Συγκέντρωσε δέκα παιχνίδια ή αντικείμενα που δεν σε νοιάζει να κλοτσήσεις. Ήρθε η ώρα για στράικ!
Κλοτσιές
• Σε αυτήν τη δραστηριότητα, τα αντικείμενά σου θα αποκαλούνται κορίνες.
• Τοποθέτησε τις κορίνες σε τριγωνική διάταξη. Ο εύκολος τρόπος για να το καταφέρεις είναι να δημιουργήσεις τέσσερις σειρές (μία κορίνα, δύο κορίνες, τρεις κορίνες, τέσσερις κορίνες).
• Απομακρύνσου περίπου δύο μέτρα από τις κορίνες.
• Κλότσησε την μπάλα προς τις κορίνες, προσπαθώντας να ρίξεις όσο το δυνατόν περισσότερες.
• Κάθε φορά, μέτρα πόσες έχεις ρίξει.
• Επανάλαβε τα προηγούμενα βήματα πέντε φορές και άθροισε τις συνολικές κορίνες που έριξες κάτω.
• Μπορείς να ξεπερνάς την υψηλή βαθμολογία σου κάθε φορά; Τι έκανες όταν τα πήγες καλύτερα;
Ρίψεις
• Τοποθέτησε τις κορίνες σε τριγωνική διάταξη, όπως στην άσκηση με τις κλοτσιές.
• Απομακρύνσου περίπου τρία μέτρα από τις κορίνες.
• Ρίξε την μπάλα με το χέρι και δες πόσες κορίνες μπορείς να ρίξεις κάτω.
• Για να δυσκολέψεις τον εαυτό σου, δοκίμασε να απομακρυνθείς περισσότερο ή τοποθέτησε τις κορίνες σε διαφορετικές διατάξεις.
Με φίλους και οικογένεια
• Όταν νιώθεις ότι το 'χεις, ζήτησε από έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς σου να κάνετε μαζί την πρόκληση.
• Δημιούργησε κανόνες για να μπορούν όλοι να παίξουν. Θα ρίχνετε την μπάλα με το χέρι; Θα την κλοτσάτε; Στα πόσα μέτρα από τις κορίνες θα ξεκινήσετε την άσκηση; Πόσες κορίνες θα χρησιμοποιήσετε; Σε τι διάταξη θα τοποθετηθούν;
• Φρόντισε να επευφημείς πάντα τους άλλους παίκτες και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον στην πορεία!