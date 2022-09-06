Πώς η ενσυνειδητότητα δημιουργεί και καταρρίπτει συνήθειες, σύμφωνα με τον Δρα Jud Brewer

Είτε προσπαθούμε να μειώσουμε τον χρόνο που περνάμε μπροστά από την οθόνη είτε να περιορίσουμε την κατανάλωση ζάχαρης, πολλοί από εμάς γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να κόψουμε τις συνήθειες που δεν μας ωφελούν. Και σύμφωνα με τον Judson Brewer, MD, PhD και συγγραφέα του best-seller The Craving Mind, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τη θέληση όσο με τη νοοτροπία. Σε αυτό το επεισόδιο, ο διευθυντής ερευνών και καινοτομίας στο Mindfulness Center του Πανεπιστημίου Μπράουν συνομιλεί με την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μας εξηγεί τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κόβουμε παλιές συνήθειες και δημιουργούμε νέες. Επίσης, μοιράζεται εργαλεία καταγραφής συνηθειών, λέξεις-κλειδιά και τεχνικές επαναπροσδιορισμού που μπορούν να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε πιο αποτελεσματικά τη συμπεριφορά μας, με διάρκεια.