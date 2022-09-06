Πώς η ενσυνειδητότητα δημιουργεί και καταρρίπτει συνήθειες, σύμφωνα με τον Δρα Jud Brewer

Podcast "Trained": Κόψε τις κακές συνήθειες με τον Δρ Jud Brewer
Καθοδήγηση
Η αλλαγή της συμπεριφοράς ξεκινά από τον εγκέφαλο. Μάθε πώς να αντιμετωπίσεις τις ανθυγιεινές συνήθειες με συμβουλές ενσυνειδητότητας από αυτόν τον ψυχίατρο με ειδίκευση στον εθισμό.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Είτε προσπαθούμε να μειώσουμε τον χρόνο που περνάμε μπροστά από την οθόνη είτε να περιορίσουμε την κατανάλωση ζάχαρης, πολλοί από εμάς γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να κόψουμε τις συνήθειες που δεν μας ωφελούν. Και σύμφωνα με τον Judson Brewer, MD, PhD και συγγραφέα του best-seller The Craving Mind, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τη θέληση όσο με τη νοοτροπία. Σε αυτό το επεισόδιο, ο διευθυντής ερευνών και καινοτομίας στο Mindfulness Center του Πανεπιστημίου Μπράουν συνομιλεί με την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και μας εξηγεί τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κόβουμε παλιές συνήθειες και δημιουργούμε νέες. Επίσης, μοιράζεται εργαλεία καταγραφής συνηθειών, λέξεις-κλειδιά και τεχνικές επαναπροσδιορισμού που μπορούν να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε πιο αποτελεσματικά τη συμπεριφορά μας, με διάρκεια.
"Δεν έχει να κάνει με το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά με το να κατανοούμε το σώμα μας. Όταν κατανοούμε το σώμα μας, απομακρυνόμαστε από ανθυγιεινές συμπεριφορές".
Judson Brewer
MD, PhD, ψυχίατρος με ειδίκευση στον εθισμό και νευροεπιστήμονας
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.