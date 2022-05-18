Πώς να εκφράζεις ευγνωμοσύνη, σύμφωνα με την Tunde Oyeneyin

Η Tunde Oyeneyin χτίζει τη φήμη της ως είδωλο του fitness εδώ και 36 χρόνια. Όπως λέει η personal trainer και δασκάλα ποδηλασίας, χρειάστηκε να πέσει για να μπορέσει να ξανασηκωθεί. Σε αυτό το επεισόδιο, η Tunde μάς μιλά για τα σκαμπανεβάσματα στη ζωή και στην καριέρα της. Θα μάθουμε πώς η απώλεια της μητέρας της τη βοήθησε να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της, γιατί η αμφισβήτηση του εαυτού μας παίζει καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή και πώς οι χαμένες ευκαιρίες μπορούν να σου δείξουν τη σωστή κατεύθυνση. Η Tunde μοιράζεται μαζί μας μια ιστορία μεγαλοψυχίας, ευγνωμοσύνης και εκπλήρωσης ονείρων.