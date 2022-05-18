Πώς να εκφράζεις ευγνωμοσύνη, σύμφωνα με την Tunde Oyeneyin

Podcast "Trained": Νιώσε ευγνωμοσύνη με τη βοήθεια της Tunde Oyeneyin
Καθοδήγηση
Η Tunde Oyeneyin πιστεύει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η αθλήτρια Nike, δασκάλα ποδηλασίας, πρώην μακιγιέζ και συγγραφέας εξηγεί γιατί.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Η Tunde Oyeneyin χτίζει τη φήμη της ως είδωλο του fitness εδώ και 36 χρόνια. Όπως λέει η personal trainer και δασκάλα ποδηλασίας, χρειάστηκε να πέσει για να μπορέσει να ξανασηκωθεί. Σε αυτό το επεισόδιο, η Tunde μάς μιλά για τα σκαμπανεβάσματα στη ζωή και στην καριέρα της. Θα μάθουμε πώς η απώλεια της μητέρας της τη βοήθησε να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της, γιατί η αμφισβήτηση του εαυτού μας παίζει καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή και πώς οι χαμένες ευκαιρίες μπορούν να σου δείξουν τη σωστή κατεύθυνση. Η Tunde μοιράζεται μαζί μας μια ιστορία μεγαλοψυχίας, ευγνωμοσύνης και εκπλήρωσης ονείρων.
"Όταν επιτρέπω στον εαυτό μου να παραδοθεί στο άγνωστο που μου επιφυλάσσει το μέλλον, συμβαίνουν σπουδαία πράγματα."
Tunde Oyeneyin
Αθλήτρια Nike και δασκάλα ποδηλασίας εσωτερικού χώρου
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