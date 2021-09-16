Ο αθλητής του CrossFit Logan Aldridge μπορεί να βοηθήσει τον καθένα να χτίσει την αυτοπεποίθησή του

Podcast "Trained": ξεπέρασε τις προσδοκίες με τον Logan Aldridge
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Θέλεις να βγάλεις τη φράση "δεν μπορώ" από το λεξιλόγιό σου; Ο Logan Aldridge, αθλητής του CrossFit και τρίτος κατά σειρά Fittest One-Armed Man on Earth, σου δίνει συμβουλές για να το πετύχεις.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις του ολιστικού fitness.
Ένα φοβερό ατύχημα σπάνια αποτελεί μία από τις καλύτερες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου. Όμως, για τον Logan Aldridge, επαγγελματία του CrossFit και αθλητή της Nike, η απώλεια του αριστερού του χεριού σε ένα σκάφος για γουέικμπορντ σε ηλικία 13 ετών ήταν "όχι μόνο το καλύτερο πράγμα" που του έχει συμβεί, αλλά και η βάση για τον σκοπό του: να βοηθά οποιοδήποτε άτομο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Εγκαινιάζοντας την 9η σεζόν της σειράς Trained, ο συνιδρυτής της εταιρείας προσαρμοστικού εξοπλισμού All Things Adaptive και διευθυντής προπόνησης του Adaptive Training Academy συναντά τη νέα παρουσιάστρια Jaclyn Byrer, για να μιλήσει σχετικά με το πνευματικό και σωματικό ταξίδι που τον βοήθησε να αναδειχτεί τρίτος κατά σειρά Fittest One-Armed Man on Earth. Επίσης, μοιράζεται τις τέσσερις λέξεις της μητέρας του που άλλαξαν ριζικά την προοπτική του, το παιδιάστικο χιούμορ που διατηρεί το χαμόγελο στο πρόσωπό του, αλλά και τον κανόνα των πέντε δευτερολέπτων που τηρεί ευλαβικά πριν ενεργήσει. Ανεξάρτητα από το σώμα, τις ικανότητες και το άθλημα του καθενός, τα λόγια και η θαρραλέα στάση του μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε όλοι τους στόχους μας, με μικρά αλλά σταθερά βήματα.
"Νόμιζα ότι σε αυτήν την ηλικία θα ήμουν επαγγελματίας αθλητής με τελείως διαφορετικές ικανότητες, ότι θα ήμουν μεγάλος και τρανός. Όμως, συνέβη αυτό το γεγονός και είπα: 'Ό,τι έγινε, έγινε. Είναι απλώς ένα χέρι. Συνεχίζω δυναμικά'".
Logan Aldridge
αθλητής του CrossFit, συνιδρυτής της All Things Adaptive και διευθυντής προπόνησης του Adaptive Training Academy
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στη Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.