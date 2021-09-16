Ο αθλητής του CrossFit Logan Aldridge μπορεί να βοηθήσει τον καθένα να χτίσει την αυτοπεποίθησή του

Ένα φοβερό ατύχημα σπάνια αποτελεί μία από τις καλύτερες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου. Όμως, για τον Logan Aldridge, επαγγελματία του CrossFit και αθλητή της Nike, η απώλεια του αριστερού του χεριού σε ένα σκάφος για γουέικμπορντ σε ηλικία 13 ετών ήταν "όχι μόνο το καλύτερο πράγμα" που του έχει συμβεί, αλλά και η βάση για τον σκοπό του: να βοηθά οποιοδήποτε άτομο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Εγκαινιάζοντας την 9η σεζόν της σειράς Trained, ο συνιδρυτής της εταιρείας προσαρμοστικού εξοπλισμού All Things Adaptive και διευθυντής προπόνησης του Adaptive Training Academy συναντά τη νέα παρουσιάστρια Jaclyn Byrer, για να μιλήσει σχετικά με το πνευματικό και σωματικό ταξίδι που τον βοήθησε να αναδειχτεί τρίτος κατά σειρά Fittest One-Armed Man on Earth. Επίσης, μοιράζεται τις τέσσερις λέξεις της μητέρας του που άλλαξαν ριζικά την προοπτική του, το παιδιάστικο χιούμορ που διατηρεί το χαμόγελο στο πρόσωπό του, αλλά και τον κανόνα των πέντε δευτερολέπτων που τηρεί ευλαβικά πριν ενεργήσει. Ανεξάρτητα από το σώμα, τις ικανότητες και το άθλημα του καθενός, τα λόγια και η θαρραλέα στάση του μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε όλοι τους στόχους μας, με μικρά αλλά σταθερά βήματα.