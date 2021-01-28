Γιατί η σωστή στάση του σώματος έχει σημασία για την απόδοση

Αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητές σου με καλύτερη στάση σώματος
Προπόνηση
Η σωστή ευθυγράμμιση μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις μεγαλύτερη άνεση και ενέργεια εντός και εκτός γυμναστηρίου. Δες πώς μπορείς να προετοιμαστείς για να την επιτύχεις.
Δεν θέλουμε να σου θυμίσουμε τη μαμά σου, αλλά πραγματικά θα πρέπει να κάθεσαι με ίσια την πλάτη σου.
Η βελτίωση της στάσης του σώματος μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις τη δυσφορία και τον πόνο, όπως μάλλον γνωρίζεις ήδη. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί επίσης να βελτιώσει τις αθλητικές σου επιδόσεις, με περισσότερους από έναν τρόπους.
Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα
Όταν έχεις καλή στάση σώματος κρατάς το σώμα σου στη φυσική του, προβλεπόμενη ευθυγράμμιση, η οποία καθορίζεται κυρίως από τη σπονδυλική στήλη. Το αποτέλεσμα μοιάζει κάπως έτσι: ώμοι πίσω, στήθος ψηλά, σπονδυλική στήλη ευθυτενής, λεκάνη ουδέτερη και αυτιά στην ίδια ευθεία με το επάνω μέρος των ώμων (με άλλα λόγια, χωρίς να καμπουριάζεις), λέει η R. Alexandra Duma, DACBSP, αθλητική χειροπράκτης στο FICS, ένα κέντρο φυσικής κατάστασης, αποκατάστασης και ευεξίας στη Νέα Υόρκη. Η λίστα μπορεί να φαίνεται μεγάλη, αλλά αν διορθώσεις ένα ή δύο προβλήματα στη στάση του σώματος, τα υπόλοιπα συνήθως ακολουθούν. Άλλωστε, το σώμα σου είναι μία μεγάλη μαριονέτα: αν τραβήξεις ένα σχοινί, κινείται κάποιο άλλο.
Ωστόσο, εξαιτίας της καθιστικής ζωής και της τάσης που έχουν οι άνθρωποι να παρακολουθούν συνεχώς τις συσκευές τους στις μέρες μας, αυτή η φυσική, προβλεπόμενη ευθυγράμμιση έχει εξελιχθεί σε κακή στάση σώματος, όπου οι μύες που θα πρέπει να ενεργοποιούνται, όπως οι εν τω βάθη καμπτήρες του αυχένα, είναι χαλαροί και έτσι οι ώμοι και ο αυχένας πηγαίνουν προς τα πίσω, δημιουργώντας ένταση στους ευαίσθητους μύες που δεν πρέπει να φέρουν αυτό το βάρος, λέει η Duma. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, αν γείρεις το κεφάλι σου προς τα μπροστά ακόμα και κατά 15 μοίρες, το βάρος των 4,5-5 κιλών που ζυγίζει ξαφνικά δίνει την αίσθηση των 12 κιλών στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή την περιοχή του αυχένα. "Αυτές οι εντάσεις συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και φθείρουν τα οστά, τις αρθρώσεις και τους συνδέσμους μας", εξηγεί η Duma.
Επίσης, παρόλο που νιώθεις καλύτερα τη στιγμή που καμπουριάζεις, στην πραγματικότητα απαιτείται περισσότερη ενέργεια. Το σώμα σου πρέπει να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά για να διατηρηθεί σε μια θέση στην οποία ποτέ δεν προβλεπόταν να βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι που μπορεί να σου προκαλέσει γρηγορότερα κόπωση, ό,τι και αν κάνεις, λέει η Duma, η οποία εργάζεται με αθλητές της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ. Η καλύτερη στάση σώματος σε προετοιμάζει να έχεις μεγαλύτερη απόδοση στην κίνησή σου, ώστε οι καθημερινές δραστηριότητες και οι προπονήσεις να χρειάζονται λιγότερη δουλειά, αναφέρει ο Dan Giordano, φυσικοθεραπευτής και CMO της Bespoke Treatments Physical Therapy.
"Παρόλο που νιώθεις καλύτερα τη στιγμή που καμπουριάζεις, στην πραγματικότητα απαιτείται περισσότερη ενέργεια. Το σώμα σου πρέπει να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά για να διατηρηθεί σε μια θέση στην οποία ποτέ δεν προβλεπόταν να βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι που μπορεί να σου προκαλέσει γρηγορότερα κόπωση".
R. Alexandra Duma
DACBSP, Αθλητική χειροπράκτης στο FICS, ένα κέντρο φυσικής κατάστασης, αποκατάστασης και ευεξίας στη Νέα Υόρκη
Η σχέση στάσης σώματος-επιδόσεων
Όπως είναι αναμενόμενο, όλο αυτό μπορεί να επηρεάσει τη μηχανική του σώματός σου, λέει ο Giordano. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο περιορισμός της ευκινησίας σε ένα σημείο του σώματός σου έχει ως αποτέλεσμα οι λιγότερο εξοπλισμένοι περιβάλλοντες μύες και αρθρώσεις να εντοπίζουν τη χαλάρωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού και υποβαθμίζοντας τις επιδόσεις σου.
Για παράδειγμα, αν παίζεις ένα άθλημα όπου η μπάλα περνά πάνω από το κεφάλι, όπως το βόλεϊ, ή ακόμα και αν απλώς σηκώνεις βάρη, η κακή στάση του σώματος μπορεί να αυξήσει σταδιακά την εσωτερική και ανοδική περιστροφή των ωμοπλατών σου στα σερβίς και τις ασκήσεις πίεσης. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο περιορισμού και σε άλλους τραυματισμούς των ώμων, λέει ο Giordano.
Η κακή στάση σώματος μπορεί επίσης να περιορίσει την ευκινησία της θωρακικής μοίρας (η περιοχή της σπονδυλικής στήλης από τη βάση του αυχένα μέχρι το κάτω μέρος του θώρακα), αναφέρει ο Giordano, κάτι που μπορεί να περιορίσει την περιστροφή του κορμού για τη δημιουργία δύναμης. Οι πυγμάχοι, οι παίκτες του γκολφ και οι τενίστες πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα.
Αυτή η συμβουλή δεν προορίζεται μόνο για όσους σηκώνουν βάρη και τους αθλητές σε σπορ υψηλής έντασης. Οι δρομείς διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο τραυματισμού, ιδιαίτερα αν η λεκάνη τους δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης, κάτι που καταπονεί ακόμα περισσότερο την πλάτη και τα γόνατα αντί για τους γλουτούς, υποστηρίζει η Duma. Και για κάθε δραστήριο άτομο, το καμπούριασμα μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο αποτελεσματική αναπνοή στην προπόνηση. Αν διορθώσεις τη στάση του σώματός σου, μπορεί θεωρητικά να προπονείσαι πιο σκληρά και για περισσότερο, λέει η Duma.
Ετοιμάσου λοιπόν να ισιώσεις το σώμα σου και να απογειώσεις τις προπονήσεις σου. Δες πώς μπορείς να το πετύχεις.
- Δούλεψε πιο έξυπνα.
Αν κάνεις δουλειά γραφείου, πιθανώς περνάς πολύ χρόνο καμπουριάζοντας. Ρύθμισε την οθόνη του υπολογιστή στο ύψος των ματιών και ακούμπησε τους αγκώνες σου σε γωνία 90 μοιρών, λέει ο Giordano. (Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα επενδύσεις σε μια οθόνη για τον φορητό υπολογιστή σου, αν δεν έχεις ήδη μία.) Αν είναι δυνατόν, προτίμησε την όρθια στάση, αλλά αν δεν είναι εφικτό, κάθισε με τους γλουτούς στο πίσω μέρος της καρέκλας, τα πόδια επίπεδα στο πάτωμα και τους γοφούς ελαφρώς ψηλότερα από τα γόνατα. Η καρέκλα σου θα πρέπει να στηρίζει το μέσο της πλάτης (καθώς και το κεφάλι σου, ιδανικά).
- Περπάτα συχνά.
Αντί να κάθεσαι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ρύθμισε το ξυπνητήρι ώστε να χτυπάει κάθε 45 λεπτά, συμβουλεύει ο Giordano. Όταν χτυπήσει, έλεγξε τη στάση του σώματός σου και μετά σήκω για να περπατήσεις πέντε λεπτά (φρόντισε να περπατάς ευθυτενώς). "Αυτό συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και θα ξεκουράσει τον εγκέφαλό σου", αναφέρει.
- Κάνε διατάσεις.
Ενώ κάθεσαι στην καρέκλα, τοποθέτησε τα χέρια επάνω στους μηρούς σου και τράβηξε αργά τους ώμους προς τα κάτω και πίσω. Πίεσε τις ωμοπλάτες μεταξύ τους για πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα, τρεις έως πέντε φορές μέσα στη μέρα. "Αυτό σε βοηθά να εξαλείψεις την καμπουριαστή στάση, να ανοίξεις το στήθος, να ενεργοποιήσεις την πλήρη εισπνοή και εκπνοή και να επιτρέψεις το διάφραγμα να είναι ο κύριος μυς της αναπνοής, ώστε να μπορείς να διατηρήσεις ενέργεια, να επιβραδύνεις τους καρδιακούς παλμούς και να βελτιώσεις την κυκλοφορία του αίματος", λέει η Duma.
Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις τη σανίδα στους πήχεις, η οποία θα ενδυναμώσει τον κορμό και τους μύες που συμμετέχουν στη στάση του σώματος γύρω από τους στροφείς μύες του ώμου και τις ωμοπλάτες, υποστηρίζει ο Giordano. Για να το κάνεις, πάρε τη θέση σανίδας στους πήχεις με ένα μίνι λάστιχο αντίστασης γύρω από τους καρπούς σου και πίεσε τους αγκώνες στο πάτωμα ενώ διατηρείς την ένταση στο λάστιχο, μένοντας για 15 έως 30 δευτερόλεπτα. Προσπάθησε να κάνεις τρεις έως πέντε επαναλήψεις την ημέρα.
Συνδύασέ τα όλα
Δεν υπάρχει γρήγορη λύση για να επαναπρογραμματίσεις τη στάση του σώματός σου. Χρειάζεσαι σταθερότητα για να προγραμματίσεις τον εγκέφαλό σου ώστε να ευθυγραμμίζει τακτικά το σώμα σου. "Όταν τα κινητικά νεύρα σου αναγνωρίσουν το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, η στάση του σώματός σου θα βελτιωθεί", λέει ο Giordano. Μπορεί να πρέπει να κάνεις τις παραπάνω ασκήσεις τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα για περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες, ώστε να υπάρξει πραγματική αλλαγή.
Όταν η μαμά σου έλεγε να ισιώσεις την πλάτη σου, πιθανώς δεν την άκουγες. Άρχισε τώρα…και μην ξεχάσεις να την ευχαριστήσεις αργότερα.