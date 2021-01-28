Γιατί η σωστή στάση του σώματος έχει σημασία για την απόδοση

Όταν έχεις καλή στάση σώματος κρατάς το σώμα σου στη φυσική του, προβλεπόμενη ευθυγράμμιση, η οποία καθορίζεται κυρίως από τη σπονδυλική στήλη. Το αποτέλεσμα μοιάζει κάπως έτσι: ώμοι πίσω, στήθος ψηλά, σπονδυλική στήλη ευθυτενής, λεκάνη ουδέτερη και αυτιά στην ίδια ευθεία με το επάνω μέρος των ώμων (με άλλα λόγια, χωρίς να καμπουριάζεις), λέει η R. Alexandra Duma, DACBSP, αθλητική χειροπράκτης στο FICS, ένα κέντρο φυσικής κατάστασης, αποκατάστασης και ευεξίας στη Νέα Υόρκη. Η λίστα μπορεί να φαίνεται μεγάλη, αλλά αν διορθώσεις ένα ή δύο προβλήματα στη στάση του σώματος, τα υπόλοιπα συνήθως ακολουθούν. Άλλωστε, το σώμα σου είναι μία μεγάλη μαριονέτα: αν τραβήξεις ένα σχοινί, κινείται κάποιο άλλο.



Ωστόσο, εξαιτίας της καθιστικής ζωής και της τάσης που έχουν οι άνθρωποι να παρακολουθούν συνεχώς τις συσκευές τους στις μέρες μας, αυτή η φυσική, προβλεπόμενη ευθυγράμμιση έχει εξελιχθεί σε κακή στάση σώματος, όπου οι μύες που θα πρέπει να ενεργοποιούνται, όπως οι εν τω βάθη καμπτήρες του αυχένα, είναι χαλαροί και έτσι οι ώμοι και ο αυχένας πηγαίνουν προς τα πίσω, δημιουργώντας ένταση στους ευαίσθητους μύες που δεν πρέπει να φέρουν αυτό το βάρος, λέει η Duma. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, αν γείρεις το κεφάλι σου προς τα μπροστά ακόμα και κατά 15 μοίρες, το βάρος των 4,5-5 κιλών που ζυγίζει ξαφνικά δίνει την αίσθηση των 12 κιλών στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή την περιοχή του αυχένα. "Αυτές οι εντάσεις συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και φθείρουν τα οστά, τις αρθρώσεις και τους συνδέσμους μας", εξηγεί η Duma.



Επίσης, παρόλο που νιώθεις καλύτερα τη στιγμή που καμπουριάζεις, στην πραγματικότητα απαιτείται περισσότερη ενέργεια. Το σώμα σου πρέπει να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά για να διατηρηθεί σε μια θέση στην οποία ποτέ δεν προβλεπόταν να βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι που μπορεί να σου προκαλέσει γρηγορότερα κόπωση, ό,τι και αν κάνεις, λέει η Duma, η οποία εργάζεται με αθλητές της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ. Η καλύτερη στάση σώματος σε προετοιμάζει να έχεις μεγαλύτερη απόδοση στην κίνησή σου, ώστε οι καθημερινές δραστηριότητες και οι προπονήσεις να χρειάζονται λιγότερη δουλειά, αναφέρει ο Dan Giordano, φυσικοθεραπευτής και CMO της Bespoke Treatments Physical Therapy.