Όσον αφορά την αερόβια άσκηση, οι σύντομες προπονήσεις πιθανώς δεν αντικαθιστούν μία πλήρη. Σύμφωνα με έρευνες, το σώμα σου χρειάζεται συνεχή καρδιαγγειακή καταπόνηση για να αναπτύξει αερόβια φυσική κατάσταση. Ακόμα και τρία διαστήματα των δέκα λεπτών κατανεμημένα σε ολόκληρη τη μέρα δεν θα έχουν αποτέλεσμα. "Αν έχεις πολύ μεγάλες περιόδους αποκατάστασης, οι καρδιακοί παλμοί σου αυξάνονται προσωρινά, αλλά μειώνονται σχετικά γρήγορα", λέει ο Martin Gibala, PhD, καθηγητής στο McMaster University στο Οντάριο, ο οποίος ηγήθηκε της προαναφερθείσας μελέτης. "Γι' αυτό, η κατανομή αυτού του είδους καρδιαγγειακής πρόκλησης δεν είναι τόσο βοηθητική".



Σύμφωνα με μελέτες, τα μικρά διαστήματα άσκησης μπορούν να ενισχύσουν τη μυϊκή δύναμη και λειτουργία, καθώς και να βελτιώσουν τις πιθανότητες να είσαι υγιής μακροπρόθεσμα, παρόλο που δεν θα έχεις κάποια εκπληκτική εξέλιξη στην αερόβια κατάστασή σου. Οι ερευνητές στη Νέα Ζηλανδία διαπίστωσαν ότι έξι διαστήματα του ενός λεπτού έντονης δραστηριότητας κοντά στην ώρα του φαγητού μπορούν να συμβάλουν στον έλεγχο των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα αποτελεσματικότερα από ό,τι μια συνεχής προπόνηση 30 λεπτών, μάλλον επειδή τα διαστήματα έντονης άσκησης διαχειρίζονται καλύτερα την ευαισθησία στην ινσουλίνη.



Επίσης, μια μελέτη στο University of Mississippi διαπίστωσε ότι οι άρσεις πολύ μεγάλων βαρών και χαμηλών επαναλήψεων, όπως είναι η μία επανάληψη μέγιστης δύναμης, μπορούν να αυξήσουν τη δύναμή σου όπως αν θα έκανες τέσσερα σετ των οκτώ έως δώδεκα επαναλήψεων, πιθανώς επειδή καταπονούν διαφορετικά αλλά εξίσου τους μύες σου.



"Όσον αφορά την άσκηση αντίστασης, τα μικρά διαστήματα είναι πιθανό να προσφέρουν οφέλη παρόμοια με μια προπόνηση που θα την εκτελούσες ολοκληρωμένη", λέει ο Gibala, ο οποίος χρησιμοποιούσε και ο ίδιος τη μέθοδο για να μείνει σε φόρμα όταν δεν μπορούσε να πάει στο γυμναστήριο. Για ενδυνάμωση, εφόσον ο συνολικός όγκος είναι ο ίδιος, το σώμα σου πιθανώς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα σε μια προπόνηση άρσης βαρών που γίνεται ολοκληρωμένα ή που κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια της μέρας.