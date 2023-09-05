Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς μας με τίτλο "HOME", συναντάμε τον Alphonso Davies. Ανακάλυψε πώς ο αθλητισμός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά του να βρει τη θέση του. Από την πρώτη του ομάδα στο Έντμοντον του Καναδά μέχρι τις παγκόσμιες διοργανώσεις, ο Alphonso επαναπροσδιορίζει ταμπέλες και στίγματα που αποδίδονται σε εκτοπισμένες κοινότητες και ωθεί την επόμενη γενιά να κυνηγήσει το συναρπαστικό μέλλον που την περιμένει. "Δεν μπορείς να βάλεις ταμπέλες σε ένα μέλλον δεν έχει γραφτεί ακόμα". -Alphonso Davies