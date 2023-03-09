Το Air Jordan 9, ένα παπούτσι με λιτό επάνω μέρος και εύχρηστο σύστημα κορδονιών, έκανε το ντεμπούτο του ως το Air Jordan με την πιο ελαφριά κατασκευή και την πιο υψηλή απόκριση. Αντλώντας έμπνευση από την παγκόσμια φήμη του MJ, οι τέσσερις αρχικές χρωματικές παλέτες είχαν λεπτομέρειες σε πολλές γλώσσες στη σόλα, όπως τις λέξεις "ανεξαρτησία", "ελευθερία", "σπορ", "δύναμη" κ.ά. Αυτό το μοντέλο της σειράς Jordan αποτελούσε επίσης φόρο τιμής στη στροφή που έκανε ο MJ στην καριέρα του. Μάλιστα, στα αποκλειστικά Air Jordan 9 παικτών συμπεριλαμβάνεται ένα μοντέλο για μπάσκετ και ένα για μπέιζμπολ.