Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 9
Αρχική κυκλοφορία (1993)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ - TRUE RED)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130182-100)
Air Jordan 9
Αρχική κυκλοφορία (1993)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ - TRUE RED)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130182-100)
Το παιχνίδι συνεχίζεται
Έπειτα από τρεις συνεχόμενες χρονιές στην κορυφή του μπασκετικού στερεώματος, ο Michael Jordan άφησε το παρκέ και καταπιάστηκε με το μπέιζμπολ. Όμως, η αποχώρησή του από το μπάσκετ δεν στάθηκε εμπόδιο στην κυκλοφορία του Air Jordan 9. Ενώ ο MJ αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Minor League Baseball, η σειρά Air Jordan εδραιώθηκε ακόμα περισσότερο στην κουλτούρα του μπάσκετ. Και παρόλο που ο παίκτης με τον αριθμό 23 δεν έβαλε ποτέ το συγκεκριμένο μοντέλο, το παπούτσι αποθεώθηκε.
Έμπνευση από το παρελθόν
Ένα παπούτσι για μπάσκετ και μπέιζμπολ
Το Air Jordan 9, ένα παπούτσι με λιτό επάνω μέρος και εύχρηστο σύστημα κορδονιών, έκανε το ντεμπούτο του ως το Air Jordan με την πιο ελαφριά κατασκευή και την πιο υψηλή απόκριση. Αντλώντας έμπνευση από την παγκόσμια φήμη του MJ, οι τέσσερις αρχικές χρωματικές παλέτες είχαν λεπτομέρειες σε πολλές γλώσσες στη σόλα, όπως τις λέξεις "ανεξαρτησία", "ελευθερία", "σπορ", "δύναμη" κ.ά. Αυτό το μοντέλο της σειράς Jordan αποτελούσε επίσης φόρο τιμής στη στροφή που έκανε ο MJ στην καριέρα του. Μάλιστα, στα αποκλειστικά Air Jordan 9 παικτών συμπεριλαμβάνεται ένα μοντέλο για μπάσκετ και ένα για μπέιζμπολ.