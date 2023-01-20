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Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Συλλογή Air Jordan

Air Jordan 8

Αρχική κυκλοφορία (1993)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130169-040)

Air Jordan 8

Αρχική κυκλοφορία (1993)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130169-040)

Η ιστορία του Air Jordan 8, Απόκτησε την εφαρμογή SNKRS

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Αποκλειστική πρόσβαση σε κάθε κυκλοφορία και αποκλειστικές πληροφορίες από την κοινότητα που καθόρισε την κουλτούρα.

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Η ιστορία του Air Jordan 8, Απόκτησε την εφαρμογή SNKRS

Απόκτησε την εφαρμογή SNKRS

Αποκλειστική πρόσβαση σε κάθε κυκλοφορία και αποκλειστικές πληροφορίες από την κοινότητα που καθόρισε την κουλτούρα.

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Θέτοντας ένα νέο πρότυπο

Οι Μπουλς ολοκλήρωσαν τη σεζόν 1993 κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα NBA στη σειρά και έγιναν η τρίτη ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος που κατάφερε κάτι τέτοιο. Με αυτήν τη νίκη, ο Michael Jordan έγινε ο πρώτος παίκτης που αναδείχθηκε MVP σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Σε όλη αυτήν τη σεζόν, που ήταν γεμάτη ρεκόρ και συναρπαστικές στιγμές, ο Jordan φορούσε ανελλιπώς το Air Jordan 8.

Έμπνευση από το παρελθόν

Χαρακτηρίζοντας μια δεκαετία

Με τρία πρωταθλήματα και τρεις τίτλους MVP στο ενεργητικό του, η κυκλοφορία του Air Jordan 8 το 1993 σηματοδότησε το τέλος της πρώτης εποχής στην καριέρα και τη σειρά sneaker του Jordan. Αυτή η όγδοη εκδοχή κυκλοφόρησε στις τρεις χρωματικές παλέτες του αρχικού μοντέλου. Η εντυπωσιακή σχεδίαση με λουράκια και το σχέδιο στη γλώσσα σενίλ απέδειξαν ότι το Air Jordan 8 είναι ξεκάθαρα ένα sneaker της δεκαετίας του '90, ένα παπούτσι που είναι πλέον συνώνυμο της εποχής στην οποία δημιουργήθηκε.

Χρωματικές παλέτες

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 17 Ιανουαρίου 2023