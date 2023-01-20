Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 8
Αρχική κυκλοφορία (1993)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130169-040)
Air Jordan 8
Αρχική κυκλοφορία (1993)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130169-040)
Θέτοντας ένα νέο πρότυπο
Οι Μπουλς ολοκλήρωσαν τη σεζόν 1993 κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα NBA στη σειρά και έγιναν η τρίτη ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος που κατάφερε κάτι τέτοιο. Με αυτήν τη νίκη, ο Michael Jordan έγινε ο πρώτος παίκτης που αναδείχθηκε MVP σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Σε όλη αυτήν τη σεζόν, που ήταν γεμάτη ρεκόρ και συναρπαστικές στιγμές, ο Jordan φορούσε ανελλιπώς το Air Jordan 8.
Έμπνευση από το παρελθόν
Χαρακτηρίζοντας μια δεκαετία
Με τρία πρωταθλήματα και τρεις τίτλους MVP στο ενεργητικό του, η κυκλοφορία του Air Jordan 8 το 1993 σηματοδότησε το τέλος της πρώτης εποχής στην καριέρα και τη σειρά sneaker του Jordan. Αυτή η όγδοη εκδοχή κυκλοφόρησε στις τρεις χρωματικές παλέτες του αρχικού μοντέλου. Η εντυπωσιακή σχεδίαση με λουράκια και το σχέδιο στη γλώσσα σενίλ απέδειξαν ότι το Air Jordan 8 είναι ξεκάθαρα ένα sneaker της δεκαετίας του '90, ένα παπούτσι που είναι πλέον συνώνυμο της εποχής στην οποία δημιουργήθηκε.