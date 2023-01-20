Με τρία πρωταθλήματα και τρεις τίτλους MVP στο ενεργητικό του, η κυκλοφορία του Air Jordan 8 το 1993 σηματοδότησε το τέλος της πρώτης εποχής στην καριέρα και τη σειρά sneaker του Jordan. Αυτή η όγδοη εκδοχή κυκλοφόρησε στις τρεις χρωματικές παλέτες του αρχικού μοντέλου. Η εντυπωσιακή σχεδίαση με λουράκια και το σχέδιο στη γλώσσα σενίλ απέδειξαν ότι το Air Jordan 8 είναι ξεκάθαρα ένα sneaker της δεκαετίας του '90, ένα παπούτσι που είναι πλέον συνώνυμο της εποχής στην οποία δημιουργήθηκε.



