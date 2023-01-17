Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 7
Αρχική κυκλοφορία (1992)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130014-100)
Air Jordan 7
Αρχική κυκλοφορία (1992)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130014-100)
Ένα διεθνές αστέρι
Φορώντας το Air Jordan 7, η καριέρα του Michael Jordan εκτοξεύτηκε σε διεθνές επίπεδο. Έδεσε τα κορδόνια σε αυτό το ασυναγώνιστο μοντέλο και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα NBA κερδίζοντας τον τίτλο του MVP σε τελικούς, τον τίτλο του MVP της σεζόν και ένα χρυσό μετάλλιο με τη θρυλική ομάδα των ΗΠΑ στους αγώνες της Βαρκελώνης το 1992.
Έμπνευση από το παρελθόν
Ένα βήμα προς την κληρονομιά
Με τον Jordan να φτάνει στην κορυφή, το Air Jordan 7 οδήγησε με χάρη την επωνυμία Jordan σε έναν νέο δρόμο. Με δύο τολμηρές παραλείψεις στη σχεδίαση (το εξωτερικό λογότυπο Nike και την ορατή μονάδα Air), αυτή η εκδοχή του Air Jordan έκανε χώρο για μια κληρονομιά που θα μπορούσε να υπάρχει ξεχωριστά από τη Nike Basketball.