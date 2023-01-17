Με τον Jordan να φτάνει στην κορυφή, το Air Jordan 7 οδήγησε με χάρη την επωνυμία Jordan σε έναν νέο δρόμο. Με δύο τολμηρές παραλείψεις στη σχεδίαση (το εξωτερικό λογότυπο Nike και την ορατή μονάδα Air), αυτή η εκδοχή του Air Jordan έκανε χώρο για μια κληρονομιά που θα μπορούσε να υπάρχει ξεχωριστά από τη Nike Basketball.



