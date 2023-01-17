Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 6
Αρχική κυκλοφορία (1991)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/INFRARED)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (4391)
Air Jordan 6
Αρχική κυκλοφορία (1991)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/INFRARED)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (4391)
Με τη σφραγίδα της νίκης
Φορώντας το Air Jordan 6, ο Michael Jordan οδήγησε τους Σικάγο Μπουλς στους πρώτους τελικούς της ομάδας και, τελικά, στην κατάκτηση του πρώτου τους πρωταθλήματος. Ενώ ο Jordan και τα παπούτσια με την υπογραφή του είχαν ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στον κόσμο των sneaker, ο θρίαμβος ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την προώθηση του AJ 6. Το μοντέλο φορέθηκε σύντομα από μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους της κουλτούρας ποπ, καθιερώνοντάς το ως το πιο δημοφιλές sneaker εκείνη την περίοδο, εντός και εκτός γηπέδου.
Έμπνευση από το παρελθόν
100% αθλητική υπεροχή
Αντλώντας έμπνευση από το γερμανικό σπορ αυτοκίνητο του MJ, το Air Jordan 6 απέπνεε μια αίσθηση ταχύτητας και υπεροχής. Με κομψές πινελιές, όπως είναι η επένδυση από νεοπρένιο, η ημιδιαφανής σόλα από καουτσούκ και η ορατή μονάδα Air, τα αρχιτεκτονικά ένστικτα του Tinker Hatfield είναι αισθητά σε όλο το παπούτσι. Το Air Jordan 6 κυκλοφόρησε αρχικά το 1991 σε πέντε χρωματικές παλέτες και έπειτα σε ρετρό εκδοχές το 2000, το 2002 και ξανά το 2006.