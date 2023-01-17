Φορώντας το Air Jordan 6, ο Michael Jordan οδήγησε τους Σικάγο Μπουλς στους πρώτους τελικούς της ομάδας και, τελικά, στην κατάκτηση του πρώτου τους πρωταθλήματος. Ενώ ο Jordan και τα παπούτσια με την υπογραφή του είχαν ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στον κόσμο των sneaker, ο θρίαμβος ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την προώθηση του AJ 6. Το μοντέλο φορέθηκε σύντομα από μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους της κουλτούρας ποπ, καθιερώνοντάς το ως το πιο δημοφιλές sneaker εκείνη την περίοδο, εντός και εκτός γηπέδου.