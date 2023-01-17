Στο τέλος της σεζόν του 1989-1990, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Jordan ήταν καλύτερος από ποτέ. Ξεπερνώντας τα προηγούμενα δικά του καλύτερα ρεκόρ, σκόραρε 69 πόντους ενάντια στο Κλίβελαντ και έβαλε 92 τρίποντα, σε σύγκριση με τα μόλις 58 σε όλες τις προηγούμενες σεζόν του συνολικά. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Το AJ 5, που παρουσιάστηκε στον κόσμο από τον εμβληματικό χαρακτήρα του Spike Lee, Mars Blackmon, κυκλοφόρησε το 1990.