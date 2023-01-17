Air Jordan 5
Αρχική κυκλοφορία (1990)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ NIKE)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/METALLIC SILVER)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (4384)
Air Jordan 5
Αρχική κυκλοφορία (1990)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ NIKE)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/METALLIC SILVER)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (4384)
Ο δυναμισμός παίρνει σάρκα και οστά
Στο τέλος της σεζόν του 1989-1990, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Jordan ήταν καλύτερος από ποτέ. Ξεπερνώντας τα προηγούμενα δικά του καλύτερα ρεκόρ, σκόραρε 69 πόντους ενάντια στο Κλίβελαντ και έβαλε 92 τρίποντα, σε σύγκριση με τα μόλις 58 σε όλες τις προηγούμενες σεζόν του συνολικά. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Το AJ 5, που παρουσιάστηκε στον κόσμο από τον εμβληματικό χαρακτήρα του Spike Lee, Mars Blackmon, κυκλοφόρησε το 1990.
Έμπνευση από το παρελθόν
Απογείωση σε νέα ύψη
Ο σχεδιαστής της Nike, Tinker Hatfield, άντλησε έμπνευση από το εκκεντρικό στιλ του Jordan και, παρομοιάζοντάς το με ένα αμερικανικό αεροσκάφος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σχεδίασε το Air Jordan 5 με σχήματα που θυμίζουν δόντια καρχαρία στην ενδιάμεση σόλα σε συνδυασμό με διαφανή εξωτερική σόλα. Το παπούτσι αποτύπωνε έναν δυναμισμό που παρέπεμπε σαφώς στην ασυγκράτητη πηγή έμπνευσής του, η οποία πάλευε για να φτάσει στην κορυφή του αθλήματος.