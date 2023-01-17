Το Air Jordan 3, που κυκλοφόρησε το 1988, ήταν το πρώτο σχέδιο του Tinker Hatfield στις τρεις δεκαετίες συνεργασίας του με την επωνυμία Jordan. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, ο Tinker δημιούργησε το εμβληματικό πλέον elephant print. Μέχρι και σήμερα, το AJ3 παραμένει ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα σχέδια sneaker στον κόσμο.