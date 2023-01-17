Air Jordan 3
Αρχική κυκλοφορία (1988)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/CEMENT GREY)
Αρχική τιμή (100 $)
Κωδικός στιλ (4365)
Air Jordan 3
Αρχική κυκλοφορία (1988)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/CEMENT GREY)
Αρχική τιμή (100 $)
Κωδικός στιλ (4365)
Η δημιουργία του Jumpman
Όταν ο Michael Jordan βγήκε στο γήπεδο για τον τρίτο του διαγωνισμό καρφώματος φορώντας τα Air Jordan 3, χάρισε στον κόσμο μια αξέχαστη εικόνα του στον αέρα. Με τη νίκη του, γεννήθηκε το έμβλημα Jumpman.
Έμπνευση από το παρελθόν
Μια εμβληματική συνεργασία
Το Air Jordan 3, που κυκλοφόρησε το 1988, ήταν το πρώτο σχέδιο του Tinker Hatfield στις τρεις δεκαετίες συνεργασίας του με την επωνυμία Jordan. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, ο Tinker δημιούργησε το εμβληματικό πλέον elephant print. Μέχρι και σήμερα, το AJ3 παραμένει ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα σχέδια sneaker στον κόσμο.