Air Jordan 20
Αρχική κυκλοφορία
(2005)
Σχεδιαστής
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Προέλευση είδους
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα
(ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ – ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αρχική τιμή
(175 $)
Κωδικός στιλ
(310455-101)
Air Jordan 20
Αρχική κυκλοφορία (2005)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ – ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αρχική τιμή (175 $)
Κωδικός στιλ (310455-101)
Δύο δεκαετίες υπεροχής
Το 2005, συμπληρώνοντας 20 χρόνια στον χώρο των παπουτσιών, ο Michael Jordan και η επωνυμία Jordan είχαν καταφέρει κάτι πρωτοφανές. Είχαν εμπνεύσει εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως, είχαν δημιουργήσει μια παντοτινή κληρονομιά και είχαν θέσει νέα πρότυπα στον κόσμο του αθλητισμού. Ένα επίτευγμα αυτής της κλίμακας έπρεπε να επιστεγαστεί με ένα πολύ ξεχωριστό παπούτσι. Για να χαράξει στην ιστορία αυτές τις δύο καθοριστικές δεκαετίες, ο Jordan στράφηκε στον θρυλικό του συνεργάτη Tinker Hatfield, αναβιώνοντας μια συνεργασία που διαμόρφωσε και, αργότερα, αναδιαμόρφωσε τον σύγχρονο κόσμο των sneaker.
Έμπνευση από το παρελθόν
Ένα παπούτσι αντάξιο μιας σπουδαίας κληρονομιάς
Ο Hatfield χρησιμοποίησε ως σημείο αναφοράς την επέτειο των 20 χρόνων, έχοντας ως στόχο να διηγηθεί την ιστορία του MJ μέσα από το σχέδιό του. Στο επάνω μέρος ενσωμάτωσε περισσότερα από 200 σύμβολα, το καθένα από τα οποία αναφέρεται στην πορεία του Jordan από την παιδική του ηλικία μέχρι την ανεπανάληπτη καριέρα του. Επίσης, στο πλάι υπάρχουν 69 κοιλότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο σκορ που σημείωσε ποτέ ο MJ σε αγώνα. Για να δημιουργήσει ένα παπούτσι που θα λειτουργούσε ως την αυτοβιογραφία ενός αθλητή με το εκτόπισμα του MJ, ο Hatfield έβαλε όλη του την τέχνη και, τελικά, τα κατάφερε φτιάχνοντας το AJ20.