Ο Hatfield χρησιμοποίησε ως σημείο αναφοράς την επέτειο των 20 χρόνων, έχοντας ως στόχο να διηγηθεί την ιστορία του MJ μέσα από το σχέδιό του. Στο επάνω μέρος ενσωμάτωσε περισσότερα από 200 σύμβολα, το καθένα από τα οποία αναφέρεται στην πορεία του Jordan από την παιδική του ηλικία μέχρι την ανεπανάληπτη καριέρα του. Επίσης, στο πλάι υπάρχουν 69 κοιλότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο σκορ που σημείωσε ποτέ ο MJ σε αγώνα. Για να δημιουργήσει ένα παπούτσι που θα λειτουργούσε ως την αυτοβιογραφία ενός αθλητή με το εκτόπισμα του MJ, ο Hatfield έβαλε όλη του την τέχνη και, τελικά, τα κατάφερε φτιάχνοντας το AJ20.