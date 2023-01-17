Air Jordan 2
Αρχική κυκλοφορία (1986)
Σχεδιαστής (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Προέλευση είδους (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ NIKE)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αρχική τιμή (100 $)
Κωδικός στιλ (4361)
Air Jordan 2
Αρχική κυκλοφορία (1986)
Σχεδιαστής (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Προέλευση είδους (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ NIKE)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αρχική τιμή (100 $)
Κωδικός στιλ (4361)
Το Jordan ανεβάζει τον πήχη
Η δεύτερη γενιά Jordan προανήγγειλε ξεκάθαρα μια νέα εποχή για τα παπούτσια. Το Air Jordan 2 κυκλοφόρησε αμέσως μετά την είσοδο του Jordan στο παιχνίδι, αλλά κατέχει δικαιωματικά την πρωτιά, καθώς συνδυάζει την υψηλή μόδα με το μπάσκετ για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος.
Έμπνευση από το παρελθόν
Η κομψότητα συναντά την εκρηκτικότητα
Φτιαγμένο στην Ιταλία, το Air Jordan 2 με κομψές γραμμές, ενσωματωμένη μονάδα Air σε όλο το μήκος και χωρίς το χαρακτηριστικό Swoosh, έφερε έναν νέο αέρα κομψότητας στο παρκέ. Το αρχικό μοντέλο σχεδιάστηκε από τον Bruce Kilgore, τον δημιουργό του εμβληματικού Air Force 1, και κυκλοφόρησε από το 1986 έως το 1987. Η κληρονομιά του συνεχίζεται στο AJ2 Retro.