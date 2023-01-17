Η δεύτερη γενιά Jordan προανήγγειλε ξεκάθαρα μια νέα εποχή για τα παπούτσια. Το Air Jordan 2 κυκλοφόρησε αμέσως μετά την είσοδο του Jordan στο παιχνίδι, αλλά κατέχει δικαιωματικά την πρωτιά, καθώς συνδυάζει την υψηλή μόδα με το μπάσκετ για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος.