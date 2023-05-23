Μπορεί ο Michael Jordan να μην φόρεσε ποτέ το Air Jordan 19 για να αγωνιστεί, αλλά το παπούτσι σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές και τις αυστηρές απαιτήσεις του όσον αφορά τις επιδόσεις. Πέρα από τις προσπάθειές της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του MJ, η ομάδα της επωνυμίας Jordan ήθελε επίσης να ξεπεράσει για άλλη μια φορά τα όρια της μόδας, ώστε να αγγίξει τη νέα γενιά που καλείται να συνεχίσει την κληρονομιά του παίκτη. Το Air Jordan 19 σχεδιάστηκε για να θυμίζει τη μορφή του δηλητηριώδους φιδιού Black Mamba, κάνοντας ένα άλμα προς το μέλλον των παπουτσιών.