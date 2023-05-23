Air Jordan 19
Αρχική κυκλοφορία
(2004)
Σχεδιαστής
(TATE KUERBIS)
Προέλευση είδους
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα
(ΛΕΥΚΟ/CHROME – VARSITY RED)
Αρχική τιμή
(165 $)
Κωδικός στιλ
(307546-101)
Air Jordan 19
Αρχική κυκλοφορία (2004)
Σχεδιαστής (TATE KUERBIS)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/CHROME – VARSITY RED)
Αρχική τιμή (165 $)
Κωδικός στιλ (307546-101)
Το Jordan βάζει πλώρη για το μέλλον
Μπορεί ο Michael Jordan να μην φόρεσε ποτέ το Air Jordan 19 για να αγωνιστεί, αλλά το παπούτσι σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές και τις αυστηρές απαιτήσεις του όσον αφορά τις επιδόσεις. Πέρα από τις προσπάθειές της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του MJ, η ομάδα της επωνυμίας Jordan ήθελε επίσης να ξεπεράσει για άλλη μια φορά τα όρια της μόδας, ώστε να αγγίξει τη νέα γενιά που καλείται να συνεχίσει την κληρονομιά του παίκτη. Το Air Jordan 19 σχεδιάστηκε για να θυμίζει τη μορφή του δηλητηριώδους φιδιού Black Mamba, κάνοντας ένα άλμα προς το μέλλον των παπουτσιών.
Έμπνευση από το παρελθόν
Δυναμική κομψότητα
Χάρη στο επάνω μέρος Tech-Flex και στην αντικραδασμική προστασία Zoom Air, το AJ19 προσέφερε εντυπωσιακή ευκινησία στο γήπεδο. Οι υψηλές επιδόσεις του παπουτσιού αντικατοπτρίζονταν στη χαρακτηριστική του δυναμική εμφάνιση. Συγκεκριμένα, οι σχεδιαστικές του επιρροές από τον κόσμο των ερπετών δημιουργούσαν μια εντυπωσιακή αισθητική που απογείωνε την τάση των καλυμμένων κορδονιών, προσδίδοντας πρωτόγνωρη κομψότητα και φινέτσα.