Air Jordan 18
Αρχική κυκλοφορία
(2003)
Σχεδιαστής
(TATE KUERBIS)
Προέλευση είδους
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα
(ΜΑΥΡΟ/SPORT ROYAL)
Αρχική τιμή
(175 $)
Κωδικός στιλ
(305869-041)
Air Jordan 18
Αρχική κυκλοφορία (2003)
Σχεδιαστής (TATE KUERBIS)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/SPORT ROYAL)
Αρχική τιμή (175 $)
Κωδικός στιλ (305869-041)
Η τελική υπόκλιση του MJ
Στις 16 Απριλίου 2003, ο MJ έπαιξε για τελευταία φορά στο NBA με την ομάδα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στη Φιλαδέλφεια, όπου οι φίλαθλοι τον χειροκροτούσαν όρθιοι για τρία λεπτά. Ο MJ εμφανίστηκε στο γήπεδο με στιλ, φορώντας το AJ18. Εκείνο το παπούτσι δανειζόταν στοιχεία από παλαιότερα διάσημα μοντέλα, αποτυπώνοντας το εύρος της απίστευτης κληρονομιάς του Jordan. Για ακόμα μια φορά, πηγή έμπνευσης ήταν η ιταλική σχεδίαση και τα πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, γι' αυτό και το AJ18 είχε κομψές αγωνιστικές γραμμές, λεπτομέρειες από τα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 και τα παπούτσια των οδηγών, αλλά και την προσεγμένη ραφή των επίσημων ιταλικών υποδημάτων.
Έμπνευση από το παρελθόν
Το καλύτερο παπούτσι για τον καλύτερο παίκτη
Το AJ18 απέπνεε αριστοκρατικό αέρα, με τρεις καλαίσθητες χρωματικές παλέτες και υλικά κορυφαίας ποιότητας, όπως σουέντ και δέρμα. Το μοντέλο "Black Royal" συνοδευόταν από μια βούρτσα για το μαύρο σουέντ, μια πετσέτα για καθάρισμα και ένα εγχειρίδιο οδηγιών του Air Jordan 18. Το AJ18 είναι το τελευταίο Air Jordan που φόρεσε ο MJ στο παρκέ και εκφράζει τις αυστηρές απαιτήσεις που είχε ο θρυλικός παίκτης ακόμα και για την παραμικρή λεπτομέρεια.