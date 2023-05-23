Στις 16 Απριλίου 2003, ο MJ έπαιξε για τελευταία φορά στο NBA με την ομάδα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στη Φιλαδέλφεια, όπου οι φίλαθλοι τον χειροκροτούσαν όρθιοι για τρία λεπτά. Ο MJ εμφανίστηκε στο γήπεδο με στιλ, φορώντας το AJ18. Εκείνο το παπούτσι δανειζόταν στοιχεία από παλαιότερα διάσημα μοντέλα, αποτυπώνοντας το εύρος της απίστευτης κληρονομιάς του Jordan. Για ακόμα μια φορά, πηγή έμπνευσης ήταν η ιταλική σχεδίαση και τα πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, γι' αυτό και το AJ18 είχε κομψές αγωνιστικές γραμμές, λεπτομέρειες από τα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 και τα παπούτσια των οδηγών, αλλά και την προσεγμένη ραφή των επίσημων ιταλικών υποδημάτων.