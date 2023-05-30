Air Jordan 17
Αρχική κυκλοφορία
(2002)
Σχεδιαστής
(WILSON SMITH III)
Προέλευση είδους
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα
(ΛΕΥΚΟ/VARSITY RED – CHARCOAL)
Αρχική τιμή
(200 $)
Κωδικός στιλ
(302720-161)
Air Jordan 17
Αρχική κυκλοφορία (2002)
Σχεδιαστής (WILSON SMITH III)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/VARSITY RED – CHARCOAL)
Αρχική τιμή (200 $)
Κωδικός στιλ (302720-161)
Ο μάγος των παρκέ επιστρέφει
Τη σεζόν 2001-2002 του NBA, ο MJ επέστρεψε στο άθλημα μετά τη δεύτερη αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αυτήν τη φορά ως μέλος των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Για να τιμήσει την επάνοδο του παίκτη, η Nike επανέφερε τον σχεδιαστή Wilson Smith lll, ζητώντας του να δημιουργήσει ένα Air Jordan ειδικά για την περίσταση. Για να αποτυπώσει τις θεαματικές πτήσεις του MJ και την ικανότητά του να αυτοσχεδιάζει στις κρίσιμες στιγμές, ο σχεδιαστής του AJ17 πήρε έμπνευση από την αυτοσχεδιαστική φύση της τζαζ. Όταν ξεκίνησε η σχεδίαση του AJ17, η επωνυμία Jordan αποφάσισε να εντάξει για πρώτη φορά στην ομάδα της έναν μουσικό, τον τζαζίστα Mike Phillips.
Έμπνευση από το παρελθόν
Ειδική σχεδίαση για υψηλές επιδόσεις
Αντλώντας έμπνευση από την αυτοσχεδιαστική ροή της τζαζ, ο Smith χρησιμοποίησε ρευστές γραμμές για το AJ17, ενώ απογείωσε το παπούτσι προσθέτοντας μουσικές νότες στα καλύμματα των κορδονιών. Παντρεύοντας τις υψηλές επιδόσεις με το στιλ, τα παπούτσια είχαν μονάδα Zoom Air στη φτέρνα, επιφάνεια στελέχους σε όλο το μήκος και κατασκευή σταθεροποίησης από TPU στη φτέρνα. Εκείνη την εποχή, το AJ17 ήταν το πιο ακριβό AJ που είχε φτιαχτεί ποτέ, με τιμή λιανικής στα 200 $. Το πρωτοποριακό σύστημα συσκευασίας συμβόλιζε τη στενή σχέση του παπουτσιού με την πηγή έμπνευσής του, παρουσιάζοντας το AJ17 μέσα σε ένα μεταλλικό βαλιτσάκι που κάλλιστα θα μπορούσε να κρατάει ένας τζαζίστας σε περιοδεία, μαζί με έναν ψηφιακό οδηγό για τη σχεδίαση του παπουτσιού.