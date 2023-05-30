Αντλώντας έμπνευση από την αυτοσχεδιαστική ροή της τζαζ, ο Smith χρησιμοποίησε ρευστές γραμμές για το AJ17, ενώ απογείωσε το παπούτσι προσθέτοντας μουσικές νότες στα καλύμματα των κορδονιών. Παντρεύοντας τις υψηλές επιδόσεις με το στιλ, τα παπούτσια είχαν μονάδα Zoom Air στη φτέρνα, επιφάνεια στελέχους σε όλο το μήκος και κατασκευή σταθεροποίησης από TPU στη φτέρνα. Εκείνη την εποχή, το AJ17 ήταν το πιο ακριβό AJ που είχε φτιαχτεί ποτέ, με τιμή λιανικής στα 200 $. Το πρωτοποριακό σύστημα συσκευασίας συμβόλιζε τη στενή σχέση του παπουτσιού με την πηγή έμπνευσής του, παρουσιάζοντας το AJ17 μέσα σε ένα μεταλλικό βαλιτσάκι που κάλλιστα θα μπορούσε να κρατάει ένας τζαζίστας σε περιοδεία, μαζί με έναν ψηφιακό οδηγό για τη σχεδίαση του παπουτσιού.