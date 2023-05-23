Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 16
Αρχική κυκλοφορία
(2001)
Σχεδιαστής
(WILSON SMITH III)
Προέλευση είδους
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα
(ΜΑΥΡΟ/VARSITY RED)
Αρχική τιμή
(160 $)
Κωδικός στιλ
(136059-061)
Air Jordan 16
Αρχική κυκλοφορία (2001)
Σχεδιαστής (WILSON SMITH III)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/VARSITY RED)
Αρχική τιμή (160 $)
Κωδικός στιλ (136059-061)
Το Jordan αποκτά αφαιρούμενο περίβλημα
Καθώς ξεκινούσε η σεζόν 2001-2002, ο Michael Jordan προσπαθούσε ακόμη να βρει τα πατήματά του ως πρόεδρος των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Αλλάζοντας σχεδιαστή για πρώτη φορά έπειτα από τουλάχιστον δέκα χρόνια, το Air Jordan 16 αποτύπωνε αυτήν τη μεταβατική περίοδο με ένα αφαιρούμενο μαγνητικό κάλυμμα κορδονιών. Με το περίβλημα, το Air Jordan μπορούσε εύκολα να μεταμορφωθεί από παπούτσι μπάσκετ σε στιλάτο αξεσουάρ, όπως μεταμορφώθηκε και ο MJ σε παίκτη των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς πριν από την αγωνιστική περίοδο του 2001, σοκάροντας ολόκληρο τον κόσμο.
Έμπνευση από το παρελθόν
Αδιαμφισβήτητη υπεροχή
Ακόμα και όταν το εντυπωσιακό κάλυμμα των κορδονιών έγινε σήμα κατατεθέν του AJ16, το sneaker επαναπροσδιόρισε και ανανέωσε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία της σειράς Jordan. Οι λεπτομέρειες από λουστρίνι και η ημιδιαφανής σόλα συνδέουν το παπούτσι με μια εμβληματική κληρονομιά, ενώ συνδυάζονται με νέα στοιχεία που σηματοδοτούν τη συγκλονιστική επιστροφή του Jordan στο άθλημα.