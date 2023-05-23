Καθώς ξεκινούσε η σεζόν 2001-2002, ο Michael Jordan προσπαθούσε ακόμη να βρει τα πατήματά του ως πρόεδρος των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Αλλάζοντας σχεδιαστή για πρώτη φορά έπειτα από τουλάχιστον δέκα χρόνια, το Air Jordan 16 αποτύπωνε αυτήν τη μεταβατική περίοδο με ένα αφαιρούμενο μαγνητικό κάλυμμα κορδονιών. Με το περίβλημα, το Air Jordan μπορούσε εύκολα να μεταμορφωθεί από παπούτσι μπάσκετ σε στιλάτο αξεσουάρ, όπως μεταμορφώθηκε και ο MJ σε παίκτη των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς πριν από την αγωνιστική περίοδο του 2001, σοκάροντας ολόκληρο τον κόσμο.