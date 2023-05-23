Το AJ15 βασίστηκε στο ταχύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος του κόσμου μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε και μια λεπτομέρεια που ήταν χαρακτηριστική του MJ. Η γλώσσα του παπουτσιού προεξείχε, θυμίζοντας την έκφραση του ίδιου του Jordan κάθε φορά που απογειωνόταν στο παρκέ. Μπορεί ο MJ να μην φόρεσε το AJ15 στο παρκέ, αλλά το συνδύασε με τα επίσημα κοστούμια που έγιναν πλέον η νέα του εμφάνιση, αποτελώντας, όπως πάντα, την προσωποποίηση της ασυμβίβαστης κομψότητας.