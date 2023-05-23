Air Jordan 15
Αρχική κυκλοφορία
(1999)
Σχεδιαστής
(TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα
(FLINT GREY/ΛΕΥΚΟ)
Αρχική τιμή
(150 $)
Κωδικός στιλ
(136011-101)
Air Jordan 15
Αρχική κυκλοφορία (1999)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (FLINT GREY/ΛΕΥΚΟ)
Αρχική τιμή (150 $)
Κωδικός στιλ (136011-101)
Η συνέχεια μιας επικής πορείας
Ενώ ο Michael Jordan ετοιμαζόταν να αποσυρθεί ξανά από την ενεργό δράση, δεν υπήρχε κάποιο σημάδι ότι η σειρά Air Jordan θα ακολουθούσε παρόμοια πορεία. Το Air Jordan 15 συνέχισε την κληρονομιά του MJ με υφαντό υλικό από αραμιδικές ίνες Kevlar® στο επάνω μέρος, αντλώντας έμπνευση από το μαχητικό τζετ X-15.
Έμπνευση από το παρελθόν
Διαχρονική υπεροχή
Το AJ15 βασίστηκε στο ταχύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος του κόσμου μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε και μια λεπτομέρεια που ήταν χαρακτηριστική του MJ. Η γλώσσα του παπουτσιού προεξείχε, θυμίζοντας την έκφραση του ίδιου του Jordan κάθε φορά που απογειωνόταν στο παρκέ. Μπορεί ο MJ να μην φόρεσε το AJ15 στο παρκέ, αλλά το συνδύασε με τα επίσημα κοστούμια που έγιναν πλέον η νέα του εμφάνιση, αποτελώντας, όπως πάντα, την προσωποποίηση της ασυμβίβαστης κομψότητας.