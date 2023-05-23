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Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Air Jordan 15

Αρχική κυκλοφορία
(1999)
Σχεδιαστής
(TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα
(FLINT GREY/ΛΕΥΚΟ)
Αρχική τιμή
(150 $)
Κωδικός στιλ
(136011-101)

Air Jordan 15

Αρχική κυκλοφορία (1999)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (FLINT GREY/ΛΕΥΚΟ)
Αρχική τιμή (150 $)
Κωδικός στιλ (136011-101)

Η ιστορία του Air Jordan 15, Απόκτησε την εφαρμογή SNKRS

Απόκτησε την εφαρμογή SNKRS

Αποκλειστική πρόσβαση σε κάθε κυκλοφορία και αποκλειστικές πληροφορίες από την κοινότητα που καθόρισε την κουλτούρα.

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Η ιστορία του Air Jordan 15, Απόκτησε την εφαρμογή SNKRS

Απόκτησε την εφαρμογή SNKRS

Αποκλειστική πρόσβαση σε κάθε κυκλοφορία και αποκλειστικές πληροφορίες από την κοινότητα που καθόρισε την κουλτούρα.

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Η συνέχεια μιας επικής πορείας

Ενώ ο Michael Jordan ετοιμαζόταν να αποσυρθεί ξανά από την ενεργό δράση, δεν υπήρχε κάποιο σημάδι ότι η σειρά Air Jordan θα ακολουθούσε παρόμοια πορεία. Το Air Jordan 15 συνέχισε την κληρονομιά του MJ με υφαντό υλικό από αραμιδικές ίνες Kevlar® στο επάνω μέρος, αντλώντας έμπνευση από το μαχητικό τζετ X-15.

Έμπνευση από το παρελθόν

Διαχρονική υπεροχή

Το AJ15 βασίστηκε στο ταχύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος του κόσμου μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε και μια λεπτομέρεια που ήταν χαρακτηριστική του MJ. Η γλώσσα του παπουτσιού προεξείχε, θυμίζοντας την έκφραση του ίδιου του Jordan κάθε φορά που απογειωνόταν στο παρκέ. Μπορεί ο MJ να μην φόρεσε το AJ15 στο παρκέ, αλλά το συνδύασε με τα επίσημα κοστούμια που έγιναν πλέον η νέα του εμφάνιση, αποτελώντας, όπως πάντα, την προσωποποίηση της ασυμβίβαστης κομψότητας.

Χρωματικές παλέτες

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 22 Μαΐου 2023