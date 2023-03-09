Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 14
Αρχική κυκλοφορία (1991)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/INFRARED)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (4391)
Air Jordan 14
Αρχική κυκλοφορία (1998)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ – VARSITY RED)
Αρχική τιμή (150 $)
Κωδικός στιλ (136011-102)
Ένας αναπάντεχος θρύλος
Ο Michael Jordan φόρεσε για πρώτη φορά το Air Jordan 14 κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συμμετοχής σε τελικούς το 1998, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα ακόμη πρωτάθλημα με τη θρυλική βολή "Last Shot". Ο Tinker Hatfield είχε δώσει στον MJ ένα αρχικό πρωτότυπο του παπουτσιού, ζητώντας του να μην το φορέσει ακόμα. Ωστόσο, ο MJ λάτρεψε τα παπούτσια τόσο πολύ που τα φόρεσε στην πορεία του για την κατάκτηση του έκτου και τελευταίου πρωταθλήματός του, εδραιώνοντας τη φήμη του μοντέλου ως ακρογωνιαίο λίθο της ιστορίας του μπάσκετ.
Έμπνευση από το παρελθόν
Η αξέχαστη τελευταία βολή
Το AJ 14 έγινε γνωστό ως ένα από τα πιο άνετα μοντέλα AJ που δημιουργήθηκαν ποτέ, χάρη στην επαναστατική τεχνολογία που το κάνει να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες κυκλοφορίες. Είχε χαμηλό προφίλ και ήταν σχεδιασμένο για ταχύτητα και έλεγχο με δύο μονάδες Zoom και αεριζόμενα ανοίγματα από διχτυωτό υλικό στην εξωτερική σόλα. Το AJ 14 κυκλοφόρησε το 1998 σε νέα εκδοχή ως ένα παπούτσι που μοιάζει με αυτοκίνητο ή ως ένα αυτοκίνητο που μοιάζει με παπούτσι, διαθέτοντας το κομψό έμβλημα Jumpman για να τονίσει τον συνδυασμό πολυτέλειας και ταχύτητας. Μετά την εξασφάλιση του έκτου τίτλου στους τελικούς για τους Σικάγο Μπουλς, ο MJ αποσύρθηκε θριαμβευτικά, αφήνοντας τη σειρά Air Jordan να συνεχίσει να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.