Το AJ 14 έγινε γνωστό ως ένα από τα πιο άνετα μοντέλα AJ που δημιουργήθηκαν ποτέ, χάρη στην επαναστατική τεχνολογία που το κάνει να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες κυκλοφορίες. Είχε χαμηλό προφίλ και ήταν σχεδιασμένο για ταχύτητα και έλεγχο με δύο μονάδες Zoom και αεριζόμενα ανοίγματα από διχτυωτό υλικό στην εξωτερική σόλα. Το AJ 14 κυκλοφόρησε το 1998 σε νέα εκδοχή ως ένα παπούτσι που μοιάζει με αυτοκίνητο ή ως ένα αυτοκίνητο που μοιάζει με παπούτσι, διαθέτοντας το κομψό έμβλημα Jumpman για να τονίσει τον συνδυασμό πολυτέλειας και ταχύτητας. Μετά την εξασφάλιση του έκτου τίτλου στους τελικούς για τους Σικάγο Μπουλς, ο MJ αποσύρθηκε θριαμβευτικά, αφήνοντας τη σειρά Air Jordan να συνεχίσει να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.