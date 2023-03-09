Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 13
Αρχική κυκλοφορία (1997)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/VARSITY RED)
Αρχική τιμή (150 $)
Κωδικός στιλ (136002-062)
Air Jordan 13
Αρχική κυκλοφορία (1997)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/VARSITY RED)
Αρχική τιμή (150 $)
Κωδικός στιλ (136002-062)
Ο Black Cat βγάζει νύχια
Ο Michael Jordan κέρδισε επάξια το ψευδώνυμο "Black Cat", καθώς δεν ήταν απλώς ένας δυνατός παίκτης, αλλά είχε και τη μοναδική ικανότητα να περνά απαρατήρητος. Γι' αυτό, άλλωστε, έσπερνε τον πανικό στους αντιπάλους του κάνοντάς τους να τα χάνουν. Τη σεζόν 1997-98, ο Jordan ξεγλιστρούσε διαρκώς με τους χειρισμούς του στο γήπεδο, επιστρατεύοντας την απίστευτη επιδεξιότητα που τον χαρακτήριζε. Αντλώντας έμπνευση από τα άγρια ένστικτα του πάνθηρα, ο Tinker Hatfield αποτύπωσε αυτήν την αχαλίνωτη δύναμη στο Air Jordan 13 με ένα αντισυμβατικό ολογραφικό μάτι και μια εξωτερική σόλα που έμοιαζε με πέλμα πάνθηρα.
Έμπνευση από το παρελθόν
Κόντρα στο ρεύμα
Το Air Jordan 13 σχεδιάστηκε με πρωτοποριακά στοιχεία, όπως επιφάνεια από ανθρακονήματα και Zoom Air, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κινούνται σαν αίλουροι. Παρουσιάστηκαν επτά αρχικά μοντέλα του AJ 13, καθώς ο MJ όδευε προς την πρώτη του αποχώρηση από την ενεργό δράση ως πρωταθλητής. Το παπούτσι κυκλοφόρησε ως ρετρό μοντέλο το 2004, με νέες περιορισμένες χρωματικές παλέτες σε έκδοση χαμηλού και ψηλού προφίλ για άνδρες και γυναίκες, ενώ κυκλοφόρησε ξανά το 2006, το 2011, το 2013, το 2014 και το 2015. Επίσης, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της Jordan με τον Spike Lee, το παπούτσι εμφανίστηκε το 1998 στην ταινία He Got Game του Lee στα πόδια του Jake Shuttlesworth, τον οποίο υποδύθηκε ο Denzel Washington. Κάπως έτσι, το ρετρό παπούτσι του 2013 απέκτησε επάξια το ψευδώνυμο "Black Toe".