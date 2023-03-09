Το Air Jordan 13 σχεδιάστηκε με πρωτοποριακά στοιχεία, όπως επιφάνεια από ανθρακονήματα και Zoom Air, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κινούνται σαν αίλουροι. Παρουσιάστηκαν επτά αρχικά μοντέλα του AJ 13, καθώς ο MJ όδευε προς την πρώτη του αποχώρηση από την ενεργό δράση ως πρωταθλητής. Το παπούτσι κυκλοφόρησε ως ρετρό μοντέλο το 2004, με νέες περιορισμένες χρωματικές παλέτες σε έκδοση χαμηλού και ψηλού προφίλ για άνδρες και γυναίκες, ενώ κυκλοφόρησε ξανά το 2006, το 2011, το 2013, το 2014 και το 2015. Επίσης, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της Jordan με τον Spike Lee, το παπούτσι εμφανίστηκε το 1998 στην ταινία He Got Game του Lee στα πόδια του Jake Shuttlesworth, τον οποίο υποδύθηκε ο Denzel Washington. Κάπως έτσι, το ρετρό παπούτσι του 2013 απέκτησε επάξια το ψευδώνυμο "Black Toe".



