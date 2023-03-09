Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 12
Αρχική κυκλοφορία (1996)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ – TAXI)
Αρχική τιμή (135 $)
Κωδικός στιλ (130690-101)
Air Jordan 12
Αρχική κυκλοφορία (1996)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ – TAXI)
Αρχική τιμή (135 $)
Κωδικός στιλ (130690-101)
Ο Jordan ανεβάζει τη θερμοκρασία
Ο Michael Jordan έκλεψε πραγματικά τις εντυπώσεις τη σεζόν 1996-1997, προετοιμάζοντας το έδαφος για μία από τις πιο μεγάλες στιγμές στην ιστορία του μπάσκετ. Στον πέμπτο αγώνα των τελικών, στο περίφημο "Flu Game" του Jordan, έβαλε 38 πόντους με επτά ριμπάουντ και πέντε ασίστ ενάντια στους Γιούτα Τζαζ, ενώ έπαιζε με πυρετό 39,4. Η αστείρευτη ενέργεια που τον διακρίνει βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει άλλον έναν τίτλο, αποτελώντας έτσι πηγή έμπνευση για την τεχνολογία και την κατασκευή του AJ 12.
Έμπνευση από το παρελθόν
Σχεδίαση που ξεχωρίζει
Το AJ 12, που κυκλοφόρησε το 1996 και σχεδιάστηκε από τον Tinker Hatfield, έκανε το ντεμπούτο του με ασπρόμαυρη χρωματική παλέτα, εμπνευσμένη από τη σημαία της Ιαπωνίας. Το σχέδιο βασίστηκε στη θρυλική επιτυχία των πρόσφατων εκδόσεων του Air Jordan και έγινε αγαπημένο κομμάτι των συλλεκτών. Το 1997, το AJ 12 κυκλοφόρησε σε κόκκινη χρωματική παλέτα και έπειτα σε ρετρό εκδοχές με άλλα χρώματα το 2003, 2009 και 2016.