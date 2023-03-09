Ο Michael Jordan έκλεψε πραγματικά τις εντυπώσεις τη σεζόν 1996-1997, προετοιμάζοντας το έδαφος για μία από τις πιο μεγάλες στιγμές στην ιστορία του μπάσκετ. Στον πέμπτο αγώνα των τελικών, στο περίφημο "Flu Game" του Jordan, έβαλε 38 πόντους με επτά ριμπάουντ και πέντε ασίστ ενάντια στους Γιούτα Τζαζ, ενώ έπαιζε με πυρετό 39,4. Η αστείρευτη ενέργεια που τον διακρίνει βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει άλλον έναν τίτλο, αποτελώντας έτσι πηγή έμπνευση για την τεχνολογία και την κατασκευή του AJ 12.