Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 11
Αρχική κυκλοφορία (1995)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ – DARK CONCORD)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130245-101)
Air Jordan 11
Αρχική κυκλοφορία (1995)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ – DARK CONCORD)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130245-101)
Ο MJ αρνείται να υποχωρήσει
Επιστρέφοντας στα γήπεδα με το βλέμμα στραμμένο στον τίτλο, ο Michael Jordan γύρισε για την πρώτη του πλήρη σεζόν μετά από δύο χρόνια με φρενήρη ρυθμό. Στην πορεία για μια από τις πιο εντυπωσιακές σεζόν του μέχρι σήμερα, ο Jordan κέρδισε τον τίτλο του MVP, του All-Star MVP και το τέταρτο δαχτυλίδι πρωταθλήματος, υπενθυμίζοντας σε όλους στο πρωτάθλημα τι σημαίνει απόλυτη κυριαρχία.
Έμπνευση από το παρελθόν
Ένα εμβληματικό μοντέλο ανάμεσα σε θρύλους
Με κομψή αεροδυναμική σχεδίαση και λουστρίνι για εκλεπτυσμένη λάμψη, το Air Jordan 11 έγινε ένα από τα πιο περιζήτητα sneaker στο άθλημα, ακόμα και πριν από το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων Space Jam. Το AJ 11 αγαπήθηκε αμέσως από τους παίκτες και παραμένει ένας ασυναγώνιστος συνδυασμός κομψότητας και στιλ.