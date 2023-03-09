Επιστρέφοντας στα γήπεδα με το βλέμμα στραμμένο στον τίτλο, ο Michael Jordan γύρισε για την πρώτη του πλήρη σεζόν μετά από δύο χρόνια με φρενήρη ρυθμό. Στην πορεία για μια από τις πιο εντυπωσιακές σεζόν του μέχρι σήμερα, ο Jordan κέρδισε τον τίτλο του MVP, του All-Star MVP και το τέταρτο δαχτυλίδι πρωταθλήματος, υπενθυμίζοντας σε όλους στο πρωτάθλημα τι σημαίνει απόλυτη κυριαρχία.