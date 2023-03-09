Συλλογή Air Jordan
Air Jordan 10
Αρχική κυκλοφορία (1994)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ - LIGHT STEEL GREY)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130209-101)
Air Jordan 10
Αρχική κυκλοφορία (1994)
Σχεδιαστής (TINKER HATFIELD)
Προέλευση είδους (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Χρώμα (ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ - LIGHT STEEL GREY)
Αρχική τιμή (125 $)
Κωδικός στιλ (130209-101)
Δυναμική επιστροφή
Στα μέσα της δεκαετίας του '90, ο Michael Jordan αποφάσισε να τακτοποιήσει μια ανοιχτή υπόθεση, χωρίς να το ξέρει κανένας, ούτε καν οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του. Αν και ο MJ απουσίαζε από το άθλημα όταν σχεδιάστηκε το Air Jordan 10, επέστρεψε τη σεζόν 1994-95, πάνω στην ώρα για να παρουσιάσει το παπούτσι στο γήπεδο, με τον προσωρινό αριθμό 45 του παίκτη να δεσπόζει στο πλάι.
Έμπνευση από το παρελθόν
Νέα τροπή με έναν φόρο τιμής
Το AJ 10, ένα παπούτσι που σχεδιάστηκε αρχικά ως φόρος τιμής, είχε αντικραδασμική προστασία Air σε όλο το μήκος στην ενδιάμεση σόλα και εύκαμπτες αυλακώσεις στην εξωτερική σόλα. Όπως και τα προηγούμενα παπούτσια, το AJ 10 υποσχόταν κορυφαίες επιδόσεις στο γήπεδο χάρη στην καινοτομία του. Ο Michael Jordan έκανε αυτήν την υπόσχεση πράξη, σκοράροντας 55 πόντους στον πρώτο αγώνα μετά την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη στις 28 Μαρτίου 1995. Εκείνος ο αγώνας έμεινε στην ιστορία ως "double nickel".