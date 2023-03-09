Το AJ 10, ένα παπούτσι που σχεδιάστηκε αρχικά ως φόρος τιμής, είχε αντικραδασμική προστασία Air σε όλο το μήκος στην ενδιάμεση σόλα και εύκαμπτες αυλακώσεις στην εξωτερική σόλα. Όπως και τα προηγούμενα παπούτσια, το AJ 10 υποσχόταν κορυφαίες επιδόσεις στο γήπεδο χάρη στην καινοτομία του. Ο Michael Jordan έκανε αυτήν την υπόσχεση πράξη, σκοράροντας 55 πόντους στον πρώτο αγώνα μετά την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη στις 28 Μαρτίου 1995. Εκείνος ο αγώνας έμεινε στην ιστορία ως "double nickel".