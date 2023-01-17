Air Jordan 1
Αρχική κυκλοφορία (1985)
Σχεδιαστής (PETER MOORE)
Προέλευση είδους (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ NIKE)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αρχική τιμή (65 $)
Κωδικός στιλ (4281)
Air Jordan 1
Αρχική κυκλοφορία (1985)
Σχεδιαστής (PETER MOORE)
Προέλευση είδους (ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ NIKE)
Χρώμα (ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αρχική τιμή (65 $)
Κωδικός στιλ (4281)
Το μοντέλο από όπου ξεκίνησαν όλα
Ένα εμβληματικό κομμάτι που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού ήδη από το πρώτο λεπτό. Το Air Jordan κυκλοφόρησε το 1985 και γρήγορα κέρδισε την αγάπη του κόσμου, με την ίδια ορμητικότητα όπως και ο χαρισματικός Michael Jordan.
Έμπνευση από το παρελθόν
Αμφισβήτηση του κατεστημένου από την πρώτη μέρα
Η αρχική μαύρη και κόκκινη χρωματική παλέτα ήταν το πρώτο παπούτσι που φορέθηκε ποτέ στο ΝΒΑ με πολλές χρωματικές παλέτες. Όμως, στην αρχή, απαγορεύτηκε επειδή παραβίαζε την πολιτική του πρωταθλήματος σχετικά με τις εμφανίσεις και επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 $ στον Jordan για κάθε φορά που θα φορούσε το παπούτσι σε αγώνες. Η κληρονομιά του αρχικού μοντέλου συνεχίζεται στο Air Jordan 1 Retro, τιμώντας έναν θρύλο που διεύρυνε τις δημιουργικές δυνατότητες του αθλήματος και επαναπροσδιόρισε τη σχέση του μπάσκετ με το στιλ και την κουλτούρα.