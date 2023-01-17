Η αρχική μαύρη και κόκκινη χρωματική παλέτα ήταν το πρώτο παπούτσι που φορέθηκε ποτέ στο ΝΒΑ με πολλές χρωματικές παλέτες. Όμως, στην αρχή, απαγορεύτηκε επειδή παραβίαζε την πολιτική του πρωταθλήματος σχετικά με τις εμφανίσεις και επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 $ στον Jordan για κάθε φορά που θα φορούσε το παπούτσι σε αγώνες. Η κληρονομιά του αρχικού μοντέλου συνεχίζεται στο Air Jordan 1 Retro, τιμώντας έναν θρύλο που διεύρυνε τις δημιουργικές δυνατότητες του αθλήματος και επαναπροσδιόρισε τη σχέση του μπάσκετ με το στιλ και την κουλτούρα.