Οι βασικές αρχές της Nike ACG

Τα είδη μας δημιουργούνται στον πλανήτη Γη, επομένως όταν είμαστε στη φύση, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για τις συνθήκες που μπορούν να μας βοηθήσουν να ανανεώσουμε τα σχέδιά μας. Η πεζοπορία σε βραχώδες έδαφος απαιτεί πρόσφυση. Η έντονη υγρασία της ζούγκλας μεταφράζεται σε αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και οι παραλίες με μαύρη άμμο γίνονται πηγή έμπνευσης για παπούτσια που σου επιτρέπουν να απολαύσεις κάθε περιπέτεια.