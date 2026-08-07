Οι βασικές αρχές της Nike ACG

Οι βασικές αρχές της ACG
Έχουμε μια διαδικασία. Πριν δημιουργήσουμε κάτι, αναζητάμε έμπνευση. Ακολούθησε και εσύ αυτές τις αρχές καθοδήγησης της All Conditions Gear. Μπορεί να μάθεις κάτι και η μάθηση είναι πάντα ευπρόσδεκτη.
1. Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη. Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Το ακρωνύμιο ACG σημαίνει All Conditions Gear. Το σλόγκαν μας είναι "Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη. Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους". Σε όλα όσα κάνουμε φροντίζουμε εξίσου για τη φύση και για σένα, είτε δεν έχεις κάνει ποτέ πεζοπορία στη ζωή σου είτε είσαι ένας έμπειρος οδηγός για εξορμήσεις στην άγρια φύση.
2. Αφήγηση ιστοριών βάσει τοποθεσίας
Κάθε σεζόν, επισκεπτόμαστε μια διαφορετική τοποθεσία για να γνωρίσουμε το περιβάλλον. Ζούγκλες, έρημοι, ηφαίστεια, τούνδρες: Κάθε μέρος που επισκεπτόμαστε είναι και μια ευκαιρία να αντλήσουμε έμπνευση.
3. Σχεδίαση με μούσα τη Γη
Τα είδη μας δημιουργούνται στον πλανήτη Γη, επομένως όταν είμαστε στη φύση, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για τις συνθήκες που μπορούν να μας βοηθήσουν να ανανεώσουμε τα σχέδιά μας. Η πεζοπορία σε βραχώδες έδαφος απαιτεί πρόσφυση. Η έντονη υγρασία της ζούγκλας μεταφράζεται σε αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και οι παραλίες με μαύρη άμμο γίνονται πηγή έμπνευσης για παπούτσια που σου επιτρέπουν να απολαύσεις κάθε περιπέτεια.
4. Δοκιμή προϊόντων
Πώς καταλήγουμε στη δημιουργία εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στα πρότυπα της ACG; Πριν τον φορέσεις, τον δοκιμάζουμε. Σε όλο τον πλανήτη και σε όλες τις συνθήκες. Το λογότυπό μας είναι και η δική μας σφραγίδα έγκρισης.
5. Βιωσιμότητα
Δημιουργούμε τα είδη μας έχοντας παράλληλα στον νου μας τη Μητέρα Φύση. Αναζητάμε διαρκώς τρόπους να γίνουμε πιο βιώσιμοι. Έχουμε μόνο μία Γη, γι' αυτό ας τη φροντίσουμε.
6. Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Η φιλοσοφία της ACG λειτουργεί σε αρμονία με τη φύση. Η Γη δεν είναι κάτι που πρέπει να κατακτήσουμε ή να εξημερώσουμε, αλλά ένα μέρος όπου μπορούμε να διασκεδάσουμε. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να βγούμε εκεί έξω. Είμαστε ακόμα εδώ. Ας ξεκινήσουμε.
Οι βασικές αρχές της ACG
Έχουμε μια διαδικασία. Πριν δημιουργήσουμε κάτι, αναζητάμε έμπνευση. Ακολούθησε και εσύ αυτές τις αρχές καθοδήγησης της All Conditions Gear. Μπορεί να μάθεις κάτι και η μάθηση είναι πάντα ευπρόσδεκτη.
1. Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη. Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Το ακρωνύμιο ACG σημαίνει All Conditions Gear. Το σλόγκαν μας είναι "Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη. Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους". Σε όλα όσα κάνουμε φροντίζουμε εξίσου για τη φύση και για σένα, είτε δεν έχεις κάνει ποτέ πεζοπορία στη ζωή σου είτε είσαι ένας έμπειρος οδηγός για εξορμήσεις στην άγρια φύση.
2. Αφήγηση ιστοριών βάσει τοποθεσίας
Κάθε σεζόν, επισκεπτόμαστε μια διαφορετική τοποθεσία για να γνωρίσουμε το περιβάλλον. Ζούγκλες, έρημοι, ηφαίστεια, τούνδρες: Κάθε μέρος που επισκεπτόμαστε είναι και μια ευκαιρία να αντλήσουμε έμπνευση.
3. Σχεδίαση με μούσα τη Γη
Τα είδη μας δημιουργούνται στον πλανήτη Γη, επομένως όταν είμαστε στη φύση, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για τις συνθήκες που μπορούν να μας βοηθήσουν να ανανεώσουμε τα σχέδιά μας. Η πεζοπορία σε βραχώδες έδαφος απαιτεί πρόσφυση. Η έντονη υγρασία της ζούγκλας μεταφράζεται σε αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και οι παραλίες με μαύρη άμμο γίνονται πηγή έμπνευσης για παπούτσια που σου επιτρέπουν να απολαύσεις κάθε περιπέτεια.
4. Δοκιμή προϊόντων
Πώς καταλήγουμε στη δημιουργία εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στα πρότυπα της ACG; Πριν τον φορέσεις, τον δοκιμάζουμε. Σε όλο τον πλανήτη και σε όλες τις συνθήκες. Το λογότυπό μας είναι και η δική μας σφραγίδα έγκρισης.
5. Βιωσιμότητα
Δημιουργούμε τα είδη μας έχοντας παράλληλα στον νου μας τη Μητέρα Φύση. Αναζητάμε διαρκώς τρόπους να γίνουμε πιο βιώσιμοι. Έχουμε μόνο μία Γη, γι' αυτό ας τη φροντίσουμε.
6. Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Η φιλοσοφία της ACG λειτουργεί σε αρμονία με τη φύση. Η Γη δεν είναι κάτι που πρέπει να κατακτήσουμε ή να εξημερώσουμε, αλλά ένα μέρος όπου μπορούμε να διασκεδάσουμε. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να βγούμε εκεί έξω. Είμαστε ακόμα εδώ. Ας ξεκινήσουμε.